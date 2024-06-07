Handelsblatt: Меркель знала о планах России по запуску «Северного потока-2»

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Ангела Меркель во время своего пребывания на посту федерального канцлера Германии знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток-2». Также ей были известны якобы намерения РФ ограничить поставки энергоресурсов в Европу.
Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на некие секретные документы. Согласно выдержкам из служебной записки одного из анонимных чиновников министерства экономики ФРГ от 2021 года, Россия будто бы заявляла о нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу. Это делалось для того, чтобы Берлин способствовал скорейшему вводу газопровода в эксплуатацию.
При этом в публикации также указывается на то, что Меркель в ходе правительственных заседаний, посвящённых этим вопросам, выступала в защиту ценовой политики «Газпрома» и призывала не искать простых объяснений высоких цен на газ.
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Александр Бойцов