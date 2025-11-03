«Иду со своей партией»: Никол Пашинян подтвердил участие в выборах Армении в 2026 году

03 ноября 2025, 18:16

Премьер Армении Никол Пашинян вновь попробует силы на выборах в 2026 году

Никол Пашинян (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что примет участие в парламентских выборах 2026 года. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.