«Иду со своей партией»: Никол Пашинян подтвердил участие в выборах Армении в 2026 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что примет участие в парламентских выборах 2026 года. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам политика, он будет баллотироваться по спискам правящей партии «Гражданский договор», лидером которой является с момента её основания.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян уточнил, что выборы пройдут 7 июня 2026 года. Предыдущие парламентские выборы в стране состоялись летом 2021 года.
О планах участвовать в выборах также объявили второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян (в составе инициативы «Крылья единства»), а также движение «По-нашему», во главе которого стоит бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.
