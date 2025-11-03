«Худший показатель за второй срок»: рейтинг Дональда Трампа рухнул до 37%

03 ноября 2025, 17:48

CNN: рейтинг Трампа упал до минимума — всего 37% американцев поддерживают его

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня за время его второго срока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты свежего опроса.