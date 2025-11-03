«Худший показатель за второй срок»: рейтинг Дональда Трампа рухнул до 37%
Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня за время его второго срока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты свежего опроса.
По данным телеканала, деятельность Трампа на посту президента поддерживают лишь 37% американцев — это минимальный показатель за текущий срок и почти совпадает с аналогичным уровнем (36%) на аналогичном этапе его первого президентства.
На фоне падения доверия к республиканскому лидеру позиции усиливает Демократическая партия: если бы выборы в конгресс состоялись сейчас, за демократов проголосовали бы 47% избирателей, а за республиканцев — 42%.
