Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом СВО

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Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом российской спецоперации. Об этом сообщает журнал Time.
Отмечается, что менее чем за неделю до начала СВО Харрис приняла участие в ежегодной встрече с лидерами европейских государств в Мюнхене. Там она побеседовала с Зеленским, заявив ему о неизбежности начала спецоперации со стороны России.
Также в ходе этой встречи Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это позволит российским властям пересмотреть сво решение. Кроме того, украинский лидер призывал тогда Вашингтон помощь Киеву с оружием.
Харрис отклонила обе эти просьбы. Американские власти тогда заявили, что наказание последует только после совершения преступления.
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Также в ходе этой встречи Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это позволит российским властям пересмотреть сво решение. Кроме того, украинский лидер призывал тогда Вашингтон помощь Киеву с оружием.
Харрис отклонила обе эти просьбы. Американские власти тогда заявили, что наказание последует только после совершения преступления.
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Анастасия Чинкова