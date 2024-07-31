Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.
Глава государства объяснил, что вопрос территориальной целостности Украины не может решаться только президентом. Также он подчеркнул, что позицию по данному вопросу также должен выразить народ.
При этом Зеленский назвал такой вариант развития событий «не самым лучшим». Он подчеркнул, что переход части украинских территорий под контроль России станет победой для Москвы.
Ранее Зеленский заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по Украине, поскольку в противном случае не удастся достичь необходимых результатов.
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При этом Зеленский назвал такой вариант развития событий «не самым лучшим». Он подчеркнул, что переход части украинских территорий под контроль России станет победой для Москвы.
Ранее Зеленский заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по Украине, поскольку в противном случае не удастся достичь необходимых результатов.
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Анастасия Чинкова