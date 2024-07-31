Зеленский требует участия России во второй конференции по Украине

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине не будет иметь результатов без участия представителей России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с газетой Le Monde.
Он подчеркнул, что большинство стран желает видеть на второй конференции российских представителей, чтобы встреча принесла результаты.
Ранее Зеленский уже говорил о необходимости участия России во второй конференции по Украине, подготовку к которой планируют завершить к ноябрю этого года.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по и тогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя заявил, что вторая конференция по Украине содержит такие подходы, которые неприемлемы для России и других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.
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Ранее Зеленский уже говорил о необходимости участия России во второй конференции по Украине, подготовку к которой планируют завершить к ноябрю этого года.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по и тогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя заявил, что вторая конференция по Украине содержит такие подходы, которые неприемлемы для России и других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.
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Анастасия Чинкова