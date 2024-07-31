Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте. Об этом пишет журналист немецкого издания Der Westen.
Отмечается, что отсутствие результатов после мирной конференции в Швейцарии, в которой не участвовали РФ и КНР, показало всему миру, что Германия и Европейский союз не играют никакой роли в вопросе завершения противостояния. По мнению журналиста, украинский лидер на сегодняшний день готов к прямым переговорам.
Вторым сигналом является визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. По мнению журналиста, официально Пекин занимает нейтральную позицию в данном вопросе, однако все же считается российским союзником. Третьим сигналом служит телефонный разговор предводителя киевского режима с экс-лидером США Дональдом Трампом, который многократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на президентских выборах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Вторым сигналом является визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. По мнению журналиста, официально Пекин занимает нейтральную позицию в данном вопросе, однако все же считается российским союзником. Третьим сигналом служит телефонный разговор предводителя киевского режима с экс-лидером США Дональдом Трампом, который многократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на президентских выборах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова