Харрис призвала Нетаньяху как можно быстрее заключить сделку с ХАМАС

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Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно быстрее заключить договорённости с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
Политик заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с израильским премьером. Она выразила серьёзную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения Газы.
Также Харрис поддержала проект договорённостей о прекращении боевых действий между Палестиной и Израилем, который ранее предложил президент США Джо Байден.
Ранее Харрис выразила готовность к участию в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.
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Также Харрис поддержала проект договорённостей о прекращении боевых действий между Палестиной и Израилем, который ранее предложил президент США Джо Байден.
Ранее Харрис выразила готовность к участию в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.
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Анастасия Чинкова