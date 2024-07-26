Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о готовности к дебатам со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.
Однако она обвинила Трампа в том, что сначала он также выразил готовность к проведению дебатов, но теперь, по всей видимости, «пошёл на попятную».
Изначально провести второй раунд дебатов планировалось 10 сентября на площадке телеканала ABC. Однако после выхода из президентской гонки Джо Байдена и назначения нового кандидата, команда Трампа заявила, что пока не может обещать участие в дебатах. В среду телеканал Fox News, близкий к Республиканской партии, предложил провести дебаты на своей площадке 17 сентября.
Читайте также:
Камала Харрис будет участвовать в президентских выборах в США
Обама недоволен выдвижением Харрис на пост президента США
Байден в обращении к нации заявил, что заслуживал второго президентского срока
Анастасия Чинкова