Камала Харрис будет участвовать в президентских выборах в США

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О своем намерении участвовать в президентской гонке официально заявила вице-президент США Камала Харрис. Политик написала об этом в социальных сетях.
«Я — Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Харрис опубликовала агитационное видео, призвав соотечественников профинансировать ее предвыборную кампанию.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама контактировал с Харрис после того, как она выдвинула свою кандидатуру и хочет поддержать ее. Известно, что скоро политик заявит об этом публично, но конкретная дата пока неизвестна.
Уточнялось, что Обама не хочет своим заявлением затмевать речь действующего президента США Джо Байдена.
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Никита Кротов