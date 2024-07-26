Харрис назвали слабейшим кандидатом в президенты от Демократической партии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Экс-участница президентской гонки в США, бывший постпред США при ООН Никки Хейли назвала вице-президента Камалу Харрис слабейшим из кандидатов в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия. Её слова передаёт CNN.
Политик отметила, что Харрис до выдвижения на пост президента занималась вопросами нелегальной иммиграции и границей, однако она не справилась с этими проблемами.
Также Хейли указала на возраст Харрис (59 лет). По её словам, она является слишком молодым, а значит неопытным кандидатом.
Ранее Харрис выразила готовность к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Однако она обвинила его в том, что сначала политик выразил готовность к проведению дебатов, но теперь, по всей видимости, «пошёл на попятную».
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Также Хейли указала на возраст Харрис (59 лет). По её словам, она является слишком молодым, а значит неопытным кандидатом.
Ранее Харрис выразила готовность к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Однако она обвинила его в том, что сначала политик выразил готовность к проведению дебатов, но теперь, по всей видимости, «пошёл на попятную».
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Анастасия Чинкова