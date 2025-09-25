Харрис раскрыла, как мужчины-однопартийцы обзывали Меркель

25 сентября 2025, 10:53

Мемуары Харрис: однопартийцы обзывали Меркель уродливой птицей

Ангела Меркель (фото: kremlin.ru)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель сталкивалась с унижениями и предвзятым отношением внутри собственной партии в начале своей политической карьеры. Об этом написала в своих мемуарах под названием «107 дней» экс-вице-президент США Камала Харрис, передаёт РИА Новости.





Политик вспоминала встречу с Меркель в 2021 году. Во время беседы экс-канцлер ФРГ призналась, что в её партии, доминировавшей тогда в политике объединённой Германии, главный тон задавали западногерманские мужчины, которые не принимали успех уроженки Восточной Германии. В знак пренебрежения они даже дали ей унизительное прозвище.





«Они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слёз», – цитирует Харрис слова Меркель.