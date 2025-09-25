Харрис раскрыла, как мужчины-однопартийцы обзывали Меркель
Мемуары Харрис: однопартийцы обзывали Меркель уродливой птицей
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель сталкивалась с унижениями и предвзятым отношением внутри собственной партии в начале своей политической карьеры. Об этом написала в своих мемуарах под названием «107 дней» экс-вице-президент США Камала Харрис, передаёт РИА Новости.
Политик вспоминала встречу с Меркель в 2021 году. Во время беседы экс-канцлер ФРГ призналась, что в её партии, доминировавшей тогда в политике объединённой Германии, главный тон задавали западногерманские мужчины, которые не принимали успех уроженки Восточной Германии. В знак пренебрежения они даже дали ей унизительное прозвище.
«Они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слёз», – цитирует Харрис слова Меркель.Бывший канцлер Германии редко делилась такими личными воспоминаниями публично, и откровение о том, как сексизм и региональные предрассудки тормозили её путь по карьерной лестнице, стало неожиданным, но важным акцентом мемуаров Харрис.
Это не единственный случай, когда Меркель сталкивалась с пренебрежением со стороны коллег-мужчин. Ранее она рассказывала о неловком моменте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время официального приёма, на глазах у журналистов, она протянула руку для рукопожатия, но Трамп демонстративно проигнорировал её.
Несмотря на все трудности, Ангела Меркель оставалась у власти 16 лет и считается одной из самых влиятельных женщин-политиков в истории Европы.