Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости учитывать интересы России при выстраивании международного диалога. Об этом она рассказала в интервью газете Berliner Zeitung.
Меркель подчеркнула, что позиция России по вопросам расширения НАТО на восток и отношениям с Западом сегодня почти не обсуждается, что, по её мнению, является ошибкой.
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«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — указала бывший канцлер Германии (2005-2021 годы).Она призвала планировать дипломатические инициативы заранее, чтобы они были доступны в критический момент. Также экс-канцлер отвергла критику своих решений на прошлом посту, включая поддержку проекта «Северный поток — 2».
«Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», — подчеркнула Меркель.7 февраля «Радио 1» передавало, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. По ее словам, приобретать газ из РФ было правильным решением. Меркель подчеркнула, что в тот период времени сделала все возможное.
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Мария Моисеева