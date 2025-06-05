Меркель раскрыла, как дать «убедительный ответ Путину»
Меркель: Европе и США необходимо сохранять единство
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Евросоюз и США должны держаться вместе. Ее процитировало издание Hospodářské noviny.
«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — обратила внимание экс-канцлер ФРГ.
Ангела Меркель считает, что Украине нужно продолжать получать военную помощь и поддержку в укреплении обороноспособности от стран Запада, и такое сотрудничество не должно заканчиваться после урегулирования конфликта. Со слов политика, единство и мощь Запада остаются основными факторами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом действительно заявил о намерении России ответить на атаку ВСУ по аэродромам в пяти регионах страны.