Меркель высказалась об отношении Трампа к России

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп восхищается Россией, но «делать одолжения» ей не будет, заявила немецкому изданию Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Россия - огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — произнесла политик.Меркель добавила, что хозяина Белого дома интересуют в первую очередь американские интересы, но и об интересах российской стороны забывать не стоит, резюмировала она.
Ранее Меркель раскрыла, без кого не в состоянии разрешить кризис на Украине Владимир Зеленский.
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