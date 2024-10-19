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Харрис высказалась о своей непопулярности в среде мужского электората

MSNBC: Камала Харрис отрицает непопулярность среди избирателей-мужчин
19 октября 2024, 00:31
Фото: сайт Конгресса США

Фото: сайт Конгресса США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отрицает, что ее не любят мужчины-избиратели. Свою точку зрения Харрис высказала в интервью телеканалу MSNBC.
Политик прокомментировала свое 16-очковое отставание от соперника, кандидата-республиканца Дональда Трампа, в опросах избирателей-мужчин.

«У меня другие ощущения, если честно», – заявила Харрис на вопрос о своей непопулярности.



По ее словам, на митингах она видела людей разных социальных слоев и полов. Харрис добавила, что избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».

Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей, сократив разрыв на один пункт. По данным опроса, 48 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за Трампа, 47 процентов – за Харрис.

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#камала харрис
Байден отказался от раскрытия подробностей ответа Израиля на ракетный удар Ирана
Байден: США знают детали ответа Израиля на ракетный удар Ирана
19 октября 2024, 00:48

Джо Байден (фото: сайт Белого дома)

Президент США Джо Байден перед отъездом из Германии прокомментировал ответ Израиля на ракетную атаку Ирана. Слова американского лидера цитирует информационное агентство ТАСС.
Журналист спросил Байдена, понимают ли Соединенные Штаты, каким будет ответ Израиля на действия Ирана и когда он начнет действовать. Байден ответил утвердительно: «Да и да». При этом он не стал раскрывать детали операции, о которой известно США.

Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие несколько дней. Однако решение о цели атаки пока не принято.

До этого сообщалось, что США разместят в Израиле систему противоракетной обороны THAAD для перехвата баллистических ракет в случае иранской атаки.

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#ракетный удар
#пво
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В ОАЭ высказались о своей роли посредника при обмене пленных России и Украины
ОАЭ посодействовали РФ и Украине в обмене 2184 военнопленных сначала конфликта
19 октября 2024, 00:19

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поблагодарило Россию и Украину за доверие в посредничестве при обмене военнопленными. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.
По данным министерства, общее число военнопленных, обмененных между двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 2184 человек.

18 октября Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия вернула 95 своих военнопленных. Военнослужащим, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. В дальнейшем они будут направлены в Россию для лечения и реабилитации.

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#минобороны рф
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#украина
#россия
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Зеленский высказался о роли Украины в испытаниях западного оружия
Зеленский обрадовался роли Украины в качестве полигона для испытаний оружия
19 октября 2024, 00:13

Владимир Зеленский заявил, что Украина играет важную роль в качестве полигона для испытания западного оружия, сообщает РИА Новости.
Зеленский заявил, что доволен ролью Украины как полигона для испытания западного оружия, поскольку это дает «дополнительную ценность» Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, западные партнеры довольны опытом, полученным на передовой. В частности, солдаты ВСУ знают, как использовать оружие НАТО.

«Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», – подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад еще не достиг консенсуса по поводу разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия против России. Идею предоставить Киеву такое оружие раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Певицу Монеточку* объявили в розыск
МВД объявило в розыск певицу Монеточку*
18 октября 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) объявлена в розыск. Следует из базы Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно карточке, ее разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса (УК). Другие подробности не приводятся.

В сентябре в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находятся в юрисдикции прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное дело в отношении артистки.

Впоследствии она отменила выступления в Казахстане, объяснив это тем, что опасается депортации в Россию.

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* признана иностранным агентом
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Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение российских военных
18 октября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о возвращении 95 российских военных из плена в своем Telegram-канале.
«Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену», – сообщается в публикации.

Ранее, 18 октября, Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия освободила из плена 95 военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, им оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем все военнослужащие будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. В качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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#украина
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Во Франции заявили о попытках убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО
Parisien: Париж пытается убедить партнеров пригласить Украину в НАТО уже сейчас
18 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж в настоящее время пытается убедить партнеров в необходимости вступления Украины в НАТО уже сейчас, передает газета Parisien.
«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – заявил он.

По словам Хаддада, Франция пытается убедить своих партнеров направить Киеву приглашения для вступления в альянс, признавая, что вступление Украины в НАТО займет очень много времени.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Блекельманс заявил, что страны НАТО не согласны с членством Украины в Североатлантическом альянсе.

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#нато
#франция
#нидерланды
#украина
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Зеленский признал бегство молодежи с Украины
18 октября 2024, 23:03

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона признал, что бегство молодежи из Украины продолжается, передает РИА Новости.
«Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть», — заявил он, назвав сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.

Отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста в Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд западных партнеров призывает Киев к подобным мерам, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.

Ранее пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков заявил, что пользы от мобилизованных бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) практически нет, поскольку неопытные бойцы массово погибают или сдаются в плен.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#мобилизация
#молодёжь
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Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»
18 октября 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом со ссылкой на официальное сообщение программы сообщает РБК. Деньги готовы выплатить за данные, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение участников проекта.
По информации департамента, ранее «Рыбарь» якобы финансировался Евгением Пригожиным, а сейчас вмешивается в выборы в США. Ведомство заявляет, что участники проекта через пропагандистские аккаунты в соцсетях под названием «HOLDTHELINE», «STANDWTHTEXAS» и «TEXASvsUSA» продвигаются российские интересы среди населения Соединенных Штатов.

Госдеп обещает заплатить за информацию об участниках проекта, включая основателя и гендиректора ООО «Рыбарь» Михаила Звинчука и креативного директора Валерию Звинчук.

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#выборы
#сша
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#награда
#деньги
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Депутат Рады Дмитрук: среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ
18 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.
«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными. <…> И речь идет о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага», — написал он.
Напомним, ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, после чего он попал в больницу. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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