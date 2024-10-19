Харрис высказалась о своей непопулярности в среде мужского электората

Фото: сайт Конгресса США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отрицает, что ее не любят мужчины-избиратели. Свою точку зрения Харрис высказала в интервью телеканалу MSNBC.
Политик прокомментировала свое 16-очковое отставание от соперника, кандидата-республиканца Дональда Трампа, в опросах избирателей-мужчин.
По ее словам, на митингах она видела людей разных социальных слоев и полов. Харрис добавила, что избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».
Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей, сократив разрыв на один пункт. По данным опроса, 48 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за Трампа, 47 процентов – за Харрис.
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«У меня другие ощущения, если честно», – заявила Харрис на вопрос о своей непопулярности.
По ее словам, на митингах она видела людей разных социальных слоев и полов. Харрис добавила, что избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».
Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей, сократив разрыв на один пункт. По данным опроса, 48 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за Трампа, 47 процентов – за Харрис.
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Александр Климов