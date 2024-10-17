Штаб Трампа: Харрис в интервью Fox News не смогла ответить ни на один вопрос

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.