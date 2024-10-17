Штаб Трампа: Харрис в интервью Fox News не смогла ответить ни на один вопрос

Фото: сайт Белого дома
Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис ведущему телеканала Fox News Бретту Байеру стало настоящей катастрофой. Она не справилась с давлением и не сумела толком ответить ни на один вопрос.
Об этом в социальной сети Х написала пресс-секретарь предвыборного штаба соперника Харрис, кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что вице-президент злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы.
По мнению Ливитт, Харрис не сумела справиться с прессингом опытного журналиста во время интервью. Сам Байер с недоумением рассказывал, что помощники кандидата в президенты подавали ему знаки, что встречу пора заканчивать, хотя он задал ещё далеко не все приготовленные вопросы. Очевидно, они опасались, что Харрис окончательно растеряется либо скажет какую-нибудь глупость.
Пресс-секретарь штаба Трампа считает, что не стоит рассчитывать, что она справится с постоянным давлением, которое ей придётся испытывать на посту президента США в случае её победы на выборах, раз её так смутили и привели в смятение некоторые острые вопросы журналиста в ходе интервью.
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По мнению Ливитт, Харрис не сумела справиться с прессингом опытного журналиста во время интервью. Сам Байер с недоумением рассказывал, что помощники кандидата в президенты подавали ему знаки, что встречу пора заканчивать, хотя он задал ещё далеко не все приготовленные вопросы. Очевидно, они опасались, что Харрис окончательно растеряется либо скажет какую-нибудь глупость.
Пресс-секретарь штаба Трампа считает, что не стоит рассчитывать, что она справится с постоянным давлением, которое ей придётся испытывать на посту президента США в случае её победы на выборах, раз её так смутили и привели в смятение некоторые острые вопросы журналиста в ходе интервью.
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Александр Бойцов