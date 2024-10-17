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Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена

17 октября 2024, 11:12
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от партии демократом Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать президентский курс Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News.
Она отметила, что её правление будет отличаться от стратегии, которой следует нынешний глава государства. Харрис собирается привнести в политику свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи.

Харрис подчеркнула, что представляет новое поколение лидерства.



К тому же она добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От Демократической партии выдвинута Камала Харрис, а кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава государства Дональд Трамп.

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Spiegel: Германия станет целью нападения России в случае глобального конфликта
17 октября 2024, 11:41

Фото: istockphoto/photosvit

Германия в любом случае стала бы для России целью нападения в случае развития глобального конфликта. Причина очевидна: географическое расположение ФРГ прямо в центре Европы.
Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудиа Майор. Её слова приводит немецкое издание Der Spiegel. По словам эксперта, размещение на территории Германии американских крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, которое запланировано на 2026 год, будет неминуемо способствовать эскалации конфликта с Россией.

Майор считает, что риск существует «из-за намерений и возможностей» России. Она подчеркнула, что Германия является логистическим центром НАТО в Европе, войска и ресурсы для обороны, например, Польши или Прибалтики будут следовать через немецкую территорию. Именно поэтому в случае конфликта ФРГ станет приоритетной целью для России, заключила эксперт.

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Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
В США заметили странное поведение Сырского во время зачитывания «плана победы»
17 октября 2024, 10:29

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посмеялся, когда обсуждал с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом выражение лица главкома ВСУ Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским.
Джонсон и Дэвис отметили, что на лицах украинских чиновников читалась озабоченность и неоднозначность, хоть они и периодически вставали, и хлопали. Особенно аналитики обратили внимание на лицо главкома ВСУ Сырского.

«Это выглядит (аплодисменты Сырского — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон в свою очередь подчеркнул, что подобная реакция на «план победы» указывает несоответствие между словами Зеленского и реальностью.

Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.

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AP: Границы Украины следует чётко демаркировать до её вступления в НАТО
17 октября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/reflection_art

Одним из необходимых условий для того, чтобы Украина могла вступить в НАТО, является чёткое определение её границ. Об этом пишет информационное агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных дипломатов альянса.
В публикации отмечается, что только внятная демаркация границ Украины сделает понятным то, при каких обстоятельствах будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.

Незамедлительное приглашение Украины в НАТО идёт первым пунктом в так называемом «плане победы» Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего этот план включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В одном из них говорится о снятии ограничений на удары западным оружием большой дальности вглубь территории России. Ещё в одном — о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

В российском министерстве иностранных дел назвали представленный Зеленским план бессвязным набором лозунгов.

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#граница
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Штаб Трампа: Харрис в интервью Fox News не смогла ответить ни на один вопрос
17 октября 2024, 08:22

Фото: сайт Белого дома

Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис ведущему телеканала Fox News Бретту Байеру стало настоящей катастрофой. Она не справилась с давлением и не сумела толком ответить ни на один вопрос.
Об этом в социальной сети Х написала пресс-секретарь предвыборного штаба соперника Харрис, кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что вице-президент злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы.

По мнению Ливитт, Харрис не сумела справиться с прессингом опытного журналиста во время интервью. Сам Байер с недоумением рассказывал, что помощники кандидата в президенты подавали ему знаки, что встречу пора заканчивать, хотя он задал ещё далеко не все приготовленные вопросы. Очевидно, они опасались, что Харрис окончательно растеряется либо скажет какую-нибудь глупость.

Пресс-секретарь штаба Трампа считает, что не стоит рассчитывать, что она справится с постоянным давлением, которое ей придётся испытывать на посту президента США в случае её победы на выборах, раз её так смутили и привели в смятение некоторые острые вопросы журналиста в ходе интервью.

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Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия, мощнее ядерного
17 октября 2024, 06:21

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Иранский бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у страны есть оружие, превосходящее по мощи ядерное. Об этом сообщает Iran Watch.
«В нашем распоряжении есть оружие, мощнее ядерных бомб. Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, и сегодня обладаем неограниченной мощью», — подчеркнул Ростами.
Ранее Иран наносил ракетные удары по Израилю в ответ на действия ЦАХАЛ против проиранских группировок. Также иранские власти заявили о намерении пересмотреть оборонную доктрину, которая запрещает использование ядерного оружия.

Напомним, 1 октября Иран выпустил ракеты по Израилю, целями стали военные объекты. В ответ израильский министр обороны Йоав Галант пообещал, что ответ Израиля будет «смертоносным, точным и неожиданным».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.

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Байден проведет встречу с Зеленским по «плану победы» в онлайн-формате
17 октября 2024, 05:59

В ноябре 2024 года на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по обороне Украины, в которой президент США Джо Байден примет участие в виртуальном формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«В ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — говорится в заявлении ведомства.
Ожидается, что во время встречи украинский лидер Владимир Зеленский представит свой «план победы», направленный на урегулирование конфликта. По данным The Washington Post, план включает конкретные шаги, которые Киев намерен предпринять для достижения военного успеха.

Ранее встречу контактной группы, которая должна была пройти в октябре, пришлось отменить из-за урагана «Милтон», надвигавшегося на штат Флорида. В связи с этим Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили свои визиты в Германию.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не просил дополнительного финансирования во время своей последней поездки в США в сентябре. Вместо этого, украинский лидер обратился к американской администрации с просьбой ускорить поставки вооружения и разрешить удары по российским объектам вглубь территории России.

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Politico: Зеленский заверил США, что «у него есть всё, что нужно»
17 октября 2024, 04:37

Президент Украины Владимир Зеленский не просил дополнительного финансирования во время своей последней поездки в США в сентябре, сообщает Politico.
Вместо этого, украинский лидер обратился к американской администрации с просьбой ускорить поставки вооружения и разрешить удары по российским объектам вглубь территории России.

«Зеленский сказал, что у него есть всё необходимое», — заявил сенатор Крис Мерфи, который встречался с украинским президентом в ходе визита.
Однако просьба о расширении использования дальнобойного оружия пока остаётся без одобрения, так как США до сих пор не согласились на удары по России.

Politico также отмечает, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока нет гарантий его продления, особенно в контексте грядущих выборов президента США.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».

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#вооружения
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NYT: Шольц потерял доверие из-за поддержки Украины
17 октября 2024, 04:06

Фото: сайт Бундестага

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца резко снизился на фоне его поддержки Украины, сообщает The New York Times.
Его решение оказать финансовую и военную помощь Киеву привело к негативным последствиям для немецкой экономики, особенно в автомобильной и промышленной отраслях, что вызвало недовольство среди граждан.

По данным издания, политическая позиция Шольца ударила по его популярности и поставила под сомнение участие в предстоящих выборах 2025 года. Внутри его партии уже обсуждают возможность поиска более популярного кандидата на пост канцлера.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны. Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.

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#олаф шольц
#украина
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Нетаньяху сравнил обвинения МУС с критикой Черчилля за военные преступления
17 октября 2024, 03:57

Фото: istock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
Прокурор МУС Карим Хан ранее подал запрос на ордера для Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в преступлениях против человечности с октября 2023 года.

«Эта симметрия абсурдна. Это как если бы Черчилля обвинили в военных преступлениях наравне с нацистами», — сказал Нетаньяху в интервью газете Figaro.
Он выразил опасения, что эти обвинения могут спровоцировать новую волну антисемитизма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.

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