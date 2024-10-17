Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от партии демократом Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать президентский курс Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News.
Она отметила, что её правление будет отличаться от стратегии, которой следует нынешний глава государства. Харрис собирается привнести в политику свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи.
Харрис подчеркнула, что представляет новое поколение лидерства.
К тому же она добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. От Демократической партии выдвинута Камала Харрис, а кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава государства Дональд Трамп.
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Харрис подчеркнула, что представляет новое поколение лидерства.
К тому же она добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. От Демократической партии выдвинута Камала Харрис, а кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава государства Дональд Трамп.
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Анастасия Чинкова