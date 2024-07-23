Харрис встретится с Нетаньяху в ходе его визита в США

Фото: istockphoto/butenkow
Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США, передает Politico.
«Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме», – сообщает издание.
Ранее было объявлено, что премьер-министр Нетаньяху встретится с кандидатом в президенты США республиканцем Дональдом Трампом.
Премьер-министр Израиля прибудет в Вашингтон на этой неделе. Он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. На среду, 24 июля, запланировано его выступление в Конгрессе США.
Читайте также:
Нетаньяху отправит делегацию Израиля на переговоры по сектору Газа 25 июля
Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек
Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда
Александр Климов