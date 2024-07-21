Нетаньяху отправит делегацию Израиля на переговоры по сектору Газа 25 июля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение отправить в четверг, 25 июля, делегацию на переговоры по сектору Газа. Об этом сообщает офис главы государства. Стороны будут обсуждать сделку о прекращении огня в обмен на свободу заложников, говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Нетаньяху принял такое решение после того, как детально обсудил тему заложников с членами переговорной группы и представителями системы безопасности.
Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль будет защищать себя всеми доступными ему средствами, а каждый кто хочет стабильности в регионе должен поддерживать его страну в борьбе против Ирана и его союзников.
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Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль будет защищать себя всеми доступными ему средствами, а каждый кто хочет стабильности в регионе должен поддерживать его страну в борьбе против Ирана и его союзников.
«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил премьер Израиля.Читайте также:
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Данил Пономарев