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Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда

20 июля 2024, 22:37
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Авиаудары Израиля по морскому порту Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа. Об этом заявили представители Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов).


В заявлении совета отмечается, что израильская агрессия не останется без эффективного и адекватного ответа противнику, передаёт телеканал Al Masirah. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа подтвердил готовность военных ответить на авиаудары Израиля. Он также добавил, что движение «Ансар Алла» не откажутся от операций в поддержку палестинцев в Газе.

Ранее Великобритания и Израиль нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. В результате в порту начался пожар. Источник в местных органах власти сообщил, что в результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.

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#удар
Депутат ГД Шеремет: Киевская власть перешла к режиму шантажа в отношении Венгрии
20 июля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Киевские власти, перекрыв поставки российской нефти, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через газопровод «Дружба», напоминает РИА Новости. Министерство экономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной её транзита через свою территорию.

По словам Шеремета, киевский режим перешёл к политике откровенного шантажа по отношению к Венгрии. Это должно стать показательным примером для других европейских стран, которые в случае отказа плясать под дудку Зеленского, сразу получат подлый удар в спину, считает парламентарий. Он также добавил, что странам ЕС стоит призадуматься о том, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели на груди».

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#венгрия
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AFP: Макрон пока не сдержал обещание искупаться в Сене
20 июля 2024, 20:19

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон не обещал, что искупается в Сене до Олимпийских игр. Он вполне сможет сделать это после завершения соревнований.
Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. В администрации французского президента теперь подчёркивают, что Макрон не обещал искупаться в Сене непременно до Олимпийских игр, а лишь говорил о принципиальном намерении сделать это.

Один из советников Макрона отметил, что дата заплыва с участием главы государства пока не определена. Что касается его заявления в феврале о том, что он искупается в Сене, оно прежде всего было связано с тем, что он надеялся, что реку удастся очистить не только для проведения соревнований, но и до степени готовности к открытию зон для купания для всех желающих.

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#олимпиада
#президент
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Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшем убивать русских
20 июля 2024, 19:18

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько. Согласно информации СМИ и социальных сетей, он призывал к убийству российских граждан.
Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Ранее брат украинской певицы Светланы Приходько Назар призывал в социальных сетях отомстить за убийство во Львове бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Он выразил уверенность в причастности к преступлению России и предложил в ответ убить «коло-то из знаковых российских персон».

Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку указанных фактов и дать правовую оценку опубликованных высказываний.

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#бастрыкин
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Дипломаты ведут консультации по поводу приговорённого к смерти гражданина ФРГ
20 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Дипломаты проводят консультации по поводу возможного развития событий с приговорённым к смертной казни гражданином Германии Рико Кригером. Он в качестве наёмника воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, контакты с немецкой стороной на данную тему, конечно, были. Конкретные варианты решения ситуации, с учётом мнения Берлина, были Белоруссией предложены. Дипломатические консультации по этому вопросу ведутся по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сказал спикер белорусского МИД.

Анатолий Глаз подчеркнул, что преступник является гражданином ФРГ, поэтому вполне понятна забота о нём немецкой стороны. Он также добавил, что в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международными нормами права белорусской стороной обеспечен полный консульский доступ к приговорённому.

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Филиппо: Украинцы с восторгом встретят начало Трампом мирных переговоров
20 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Diy13

Граждане Украины с удовольствием поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (ранееTwitter) политик написал, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп в очередной раз пообещал немедленно «прекратить войну». Это должно вызвать восторг у украинского народа, считает он.

«Жаль, что для достижения мира нам нужен Трамп», — с сожалением отметил Филиппо.

По его мнению, такой сценарий также хорош и для французов, так как Париж перестанет стремиться к саморазрушению. Французский политик убеждён, что граждане его страны сами, без инициатив американского президента, должны выбирать мир, но ими управляют предатели, поклоняющиеся НАТО и войне.

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#трамп
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Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о возможном визите Трампа на Украину
20 июля 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может приехать на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, возможность такого визита обсуждалась во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским, передаёт украинское издание «Страна.ua». Однако Никифоров признал, что говорить о какой-то конкретике относительно формата, времени и месте встречи пока преждевременно. Трамп и Зеленский достигли только «принципиального согласия» о возможности такой встречи, сказал пресс-секретарь украинского президента.

Ранее Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Украины поздравил собеседника с выдвижением в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии и осудил покушение на него, произошедшее во время митинга в прошлую субботу.

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#трамп
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Власти Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения государств
20 июля 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

В Бишкеке подвергли критике телеведущую Тину Канделаки за её высказывание о русофобии властей Киргизии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Правительство республики призвало медийных персон не вносить разлад в отношения двух государств.
Руководитель пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков отметил, что высказывания публичных персон, которые могут внести разлад и привести к ухудшению отношений между двумя странами являются недопустимыми и противоречащими духу взаимного уважения и взаимопонимания, лежащему в отношениях двух стран, передаёт «Интерфакс».

Он подчеркнул, что киргизская республика является суверенным государством и все решения её правительства принимаются исключительно в интересах киргизского народа. По словам Орунбекова, решение о сносе музея было принято после тщательного анализа, подтверждённого техническим заключением. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной.

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#снос
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Зеленский назвал Трампа президентом США
Зеленский во время личного разговора назвал Трампа президентом США
20 июля 2024, 15:03

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост главы США президентом страны. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.
Зеленский опубликовал пост, посвященный итогам переговоров с политиком Дональдом Трампом.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал лидер Украины.
Прежде сообщалось, что Зеленский провел телефонные разговоры с бывшим президентом США Трампом и заявил о том, что они договорились о личной встрече.

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Зеленский хочет внести в Раду законопроект о продлении военного положения
20 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Голосование за продление военного положения пройдёт в украинском парламенте уже в 12-й раз.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Он напомнил, что военное положение в стране действует до 11 августа 2024 года. По словам парламентария, голосование в комитете пройдёт примерно 22-25 июля, а затем и в Раде. Железняк считает вполне вероятным, что срок действия военного положения на Украине будет снова продлён на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены 24 февраля 2022 года и с тех пор многократно продлевались. Срок полномочий самого Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в марте, отменили, сославшись как раз на военное положение. Зеленский заявил, что они сейчас «не ко времени».

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