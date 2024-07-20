Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда

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Авиаудары Израиля по морскому порту Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа. Об этом заявили представители Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов).
В заявлении совета отмечается, что израильская агрессия не останется без эффективного и адекватного ответа противнику, передаёт телеканал Al Masirah. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа подтвердил готовность военных ответить на авиаудары Израиля. Он также добавил, что движение «Ансар Алла» не откажутся от операций в поддержку палестинцев в Газе.
Ранее Великобритания и Израиль нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. В результате в порту начался пожар. Источник в местных органах власти сообщил, что в результате атаки два человека погибли и трое получили ранения.
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Александр Бойцов