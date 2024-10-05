Демократов беспокоит лёгкий график предвыборной кампании Харрис

Фото: РИА Новости/Стрингер
Представители Демократической партии США, в том числе сотрудники кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, обеспокоены тем, что она проводит слишком мало предвыборных мероприятий. Это может стоить ей победы на выборах, пишет газета Politico.
Отмечается, что беспокойство вызывает слишком лёгкий график предвыборной кампании, в сравнении с тем, что делает оппонент Харрис Дональд Трамп от Республиканской партии, который регулярно посещает штаты и проводит там выступления. Также Харрис практически полностью избегает незапланированного общения с самими избирателями и представителями СМИ.
Около двух десятков демократов убеждены, что кандидату следует активнее заниматься привлечением избирателей, которые до сих пор не определились со своим выбором.
Представители партии сравнили подход Харрис с тактикой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против Трамп.
Читайте также:
Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
«Превратили в жертву»: в США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
Около двух десятков демократов убеждены, что кандидату следует активнее заниматься привлечением избирателей, которые до сих пор не определились со своим выбором.
Представители партии сравнили подход Харрис с тактикой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против Трамп.
Читайте также:
Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
«Превратили в жертву»: в США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
Анастасия Чинкова