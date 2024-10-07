Захарова высмеяла Харрис за незнание законов США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично опровергла слова кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в Штатах нет законов, которые посягают на тело мужчины, в отличие от законов, связанных с абортами. Дипломат напомнила о насильственной стерилизации мужчин и казнях.