Захарова высмеяла Харрис за незнание законов США

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично опровергла слова кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в Штатах нет законов, которые посягают на тело мужчины, в отличие от законов, связанных с абортами. Дипломат напомнила о насильственной стерилизации мужчин и казнях.
«Первым штатом, ее легализовавшим в 1907 году, стала Индиана. В 1909 году её примеру последовали Калифорния, Вашингтон и Коннектикут, — начала Захарова, — К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия. В редких случаях пациентов кастрировали».Она также добавила, что в истории США суды раз за разом оставляют за властью право на подобные процедуры, закрепляя их в законе.
«Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин, — написала дипломат, перечислив соответствующие судебные процессы, — Право медицинских учреждений на стерилизацию недееспособных или частично недееспособных граждан закреплено в законодательстве нескольких американских штатов».Читайте также:
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