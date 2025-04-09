Хегсет: военное контингент США в Европе определится в контексте переговоров с РФ

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По словам главы Пентагона Пита Хегсета, присутствие американских военных в Европе определится в контексте переговоров с Россией и Украиной. Об этом Хегсет сказал на пресс-конференции.
«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — цитирует заявление Хегсета Пентагон.
Было добавлено, что боеготовность ВС США в Европе должна отвечать американским интересам и обеспечивать распределение бремени внутри континента. Единственным, кто будет принимать решение по данному вопросу, станет президент США Дональд Трамп.
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Иван Мусатов