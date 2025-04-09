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Хегсет: военное контингент США в Европе определится в контексте переговоров с РФ

Фото: iStock/Serhej Calka

Фото: iStock/Serhej Calka

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, присутствие американских военных в Европе определится в контексте переговоров с Россией и Украиной. Об этом Хегсет сказал на пресс-конференции.
«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — цитирует заявление Хегсета Пентагон.

Было добавлено, что боеготовность ВС США в Европе должна отвечать американским интересам и обеспечивать распределение бремени внутри континента. Единственным, кто будет принимать решение по данному вопросу, станет президент США Дональд Трамп.

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Трамп оценил сделку по покупке TikTok на фоне торговой войны с Китаем
Трамп: сделка по покупке TikTok откладывается до решения торгового спора с КНР
09 апреля 2025, 23:57

Фото: iStock/WD Stuart

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по покупке TikTok откладывается до решения торгового спора с Китаем. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
«Очевидно, что сейчас Китай, я бы сказал, не очень жаждет подписывать его (соглашение по покупке TikTok). У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с некоторыми очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей. Но нам придется подождать, чтобы понять, что будет дальше с Китаем», — сказал Трамп.

Ранее президент США повысил пошлины на товары из Китая до 125%. Как пояснил сам Трамп, столь высокие тарифы обоснованы неуважением со стороны КНР, которое республика продемонстрировала в отношении мировых рынков.

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#сша
#соглашение
#президент
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#трамп
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Стало известно, кто может помешать Трампу вводить пошлины
Политолог Фельдман: конгресс США может заблокировать решения Трампа о пошлинах
09 апреля 2025, 23:32

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Конгресс США теоретически может заблокировать решения президента Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако, по его словам, для этого нужен консенсус демократов и республиканцев.
«Контроль над обеими палатами американского парламента находится в руках республиканцев. Никто из них не рискнет идти против Трампа в первый же год его президентства. Да и проблема может исчезнуть сама собой. Велика вероятность, что американским и европейским властям удастся договориться о взаимовыгодных принципах налогообложения импортируемых товаров», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод отметил, что эффект от американских тарифов отразится практически на всех странах, даже тех, кто слабо вовлечен в торговлю с США. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что проблемы затронут и Россию, например, могут сократиться поставки металлов, угля и нефти.
«Газ это затрагивает в меньшей степени, но, например, газ, который нужен для химической промышленности, тоже попадает под раздачу. А что такое падение спроса и лишняя продукция на рынке? Это снижение цен, что мы и наблюдаем — падают цены на нефть и другие инвестиционные сырьевые товары», — считает Холод.
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#сша
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#газ
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Reuters: в США готовится создание фонда для борьбы с теневым флотом РФ
09 апреля 2025, 23:30

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Американские сенаторы выступили с инициативой создать фонд, который будет бороться с «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает Reuters.
«Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций», — говорится в сообщении агентства.

Согласно проекту, сенаторы предлагают ввести санкции против тех судов, которые участвуют в транспортировке энергоресурсов из России. К тому же планируется преследование тех, кто замечен в работе с «теневым флотом».

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#товары
#фонд
#флот
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Зеленский не стал выпрашивать у США помощь и предложил купить пакет вооружений
09 апреля 2025, 23:18

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не стал просить у США бесплатную военную помощь для Украины и предложил приобрести крупный пакет вооружений. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что сотрудничество между Украиной и США может быть простым. Киев закупает у Вашингтона необходимый пакет вооружений, а Штаты получают от 30 до 50 миллиардов долларов.

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#оружие
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В Киргизии предотвратили массовые беспорядки с целью госпереворота
09 апреля 2025, 21:36

Фото: istockphoto/HStocks

Массовые беспорядки с целью госпереворота предотвратили в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.
«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками», — сказано в публикации.
В ведомстве добавили, что злоумышленники хотели дестабилизировать общественно-политическую обстановку и попытаться устроить госпереворот. По информации республиканских силовиков, разрабатывалась группировка, все ее участники, с учетом руководителей среднего звена, задержаны. Один из идейных вдохновителей сбежал, предположительно, в Эмираты, заключили в Госкомитете.

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