«Европа проиграет»: политолог оценил взаимные пошлины ЕС и США

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Евросоюз в ближайший месяц планирует провести масштабную дипломатическую работу с целью уговорить США отказаться от введенных ими пошлин или хотя бы существенно их снизить. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, большую торговую войну Европа несомненно проиграет.
«Они и так значительно потеряли на противостоянии с Россией, оставшись без российских энергоносителей. А если еще и будут большие пошлины или большая торговая война с США — это станет вторым большим ударом по ЕС, от которого можно и не оправиться», — поделился аналитик в беседе с RT.В то же время политический обозреватель Грег Вайнер оценил разгоревшиеся в США протесты против политики президента Дональда Трампа. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что основные требования демонстрантов — это сохранение социальных программ, остановка массовых увольнений госслужащих, прекращение преследования ЛГБТ* и отставка Илона Маска.
«Дело в том, что на кону стоят выборы в Конгресс и Сенат, которые состоятся в 2026 году. Если данные структуры прогнуться под эти протесты — то волна недовольства будет разгораться. Если Конгресс и Сенат будут твердо стоять за Трампа, то протесты схлынут», — пояснил он.Читайте также:
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*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации
Данил Пономарев