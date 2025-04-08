«Европа проиграет»: политолог оценил взаимные пошлины ЕС и США

Евросоюз в ближайший месяц планирует провести масштабную дипломатическую работу с целью уговорить США отказаться от введенных ими пошлин или хотя бы существенно их снизить. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его мнению, большую торговую войну Европа несомненно проиграет.