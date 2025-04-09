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Reuters: в США готовится создание фонда для борьбы с теневым флотом РФ

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Американские сенаторы выступили с инициативой создать фонд, который будет бороться с «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает Reuters.
«Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций», — говорится в сообщении агентства.

Согласно проекту, сенаторы предлагают ввести санкции против тех судов, которые участвуют в транспортировке энергоресурсов из России. К тому же планируется преследование тех, кто замечен в работе с «теневым флотом».

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#флот
Стало известно, кто может помешать Трампу вводить пошлины
Политолог Фельдман: конгресс США может заблокировать решения Трампа о пошлинах
09 апреля 2025, 23:32

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Конгресс США теоретически может заблокировать решения президента Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако, по его словам, для этого нужен консенсус демократов и республиканцев.
«Контроль над обеими палатами американского парламента находится в руках республиканцев. Никто из них не рискнет идти против Трампа в первый же год его президентства. Да и проблема может исчезнуть сама собой. Велика вероятность, что американским и европейским властям удастся договориться о взаимовыгодных принципах налогообложения импортируемых товаров», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод отметил, что эффект от американских тарифов отразится практически на всех странах, даже тех, кто слабо вовлечен в торговлю с США. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что проблемы затронут и Россию, например, могут сократиться поставки металлов, угля и нефти.
«Газ это затрагивает в меньшей степени, но, например, газ, который нужен для химической промышленности, тоже попадает под раздачу. А что такое падение спроса и лишняя продукция на рынке? Это снижение цен, что мы и наблюдаем — падают цены на нефть и другие инвестиционные сырьевые товары», — считает Холод.
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Зеленский не стал выпрашивать у США помощь и предложил купить пакет вооружений
09 апреля 2025, 23:18

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не стал просить у США бесплатную военную помощь для Украины и предложил приобрести крупный пакет вооружений. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что сотрудничество между Украиной и США может быть простым. Киев закупает у Вашингтона необходимый пакет вооружений, а Штаты получают от 30 до 50 миллиардов долларов.

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#сша
#сотрудничество
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#киев
#пво
#оружие
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В Киргизии предотвратили массовые беспорядки с целью госпереворота
09 апреля 2025, 21:36

Фото: istockphoto/HStocks

Массовые беспорядки с целью госпереворота предотвратили в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.
«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками», — сказано в публикации.
В ведомстве добавили, что злоумышленники хотели дестабилизировать общественно-политическую обстановку и попытаться устроить госпереворот. По информации республиканских силовиков, разрабатывалась группировка, все ее участники, с учетом руководителей среднего звена, задержаны. Один из идейных вдохновителей сбежал, предположительно, в Эмираты, заключили в Госкомитете.

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#мир
#киргизия
#новости
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Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 125%
09 апреля 2025, 20:57

Фото: istockphoto/Nastco

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125%. Такое решение связано с «неуважением», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам.
«Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу», — заявил Трамп в личной соцсети.
Пошлины Вашингтона на товары из КНР заработали с сегодняшнего дня, 9 апреля. Представитель Белого дома Каролин Левитт сделала соответствующее заявление накануне во вторник, 8 апреля. Также сообщалось, что пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 104%.

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#мир
#сша
#китай
#тарифы
#дональд трамп
#политика
#новости
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Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Минюст проверяет, есть ли основания для признания Урганта иноагентом
09 апреля 2025, 16:59

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Минюст РФ изучает деятельность телеведущего Ивана Урганта для выявления признаков иностранного агента. Такие данные следуют из ответа ведомства на запрос депутата ГД Николая Новичкова, передает ТАСС.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в ответе ведомства.

Если выяснятся сведения, которые подтвердят признаки иноагента, Минюст рассмотрит вопрос о включении Урганта в соответствующий реестр.

Напомним, Новичков обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. Депутат считает, что телеведущий зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

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* Запрещён в РФ
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