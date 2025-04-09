Reuters: в США готовится создание фонда для борьбы с теневым флотом РФ

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Американские сенаторы выступили с инициативой создать фонд, который будет бороться с «теневым флотом» РФ. Об этом сообщает Reuters.
«Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций», — говорится в сообщении агентства.
Согласно проекту, сенаторы предлагают ввести санкции против тех судов, которые участвуют в транспортировке энергоресурсов из России. К тому же планируется преследование тех, кто замечен в работе с «теневым флотом».
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Иван Мусатов