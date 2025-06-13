Хегсет: Запад не имеет плана, позволяющего Украине победить в конфликте с РФ

13 июня 2025, 00:13

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что те западные страны, которые рассуждают о необходимости победы Украины в конфликте над РФ, не имеют подобного плана. Об этом глава Пентагона сказал выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса.







«Однако никто из тех [в западных странах], кто рассуждает о победе, о том, чтобы взять верх, еще не представил мне план, позволяющий выдавить российскую армию с этих [взятых под контроль в ходе специальной военной операции] территорий», — цитирует Хегсета ТАСС.