Херш: В мире растет уважение к Путину и недовольство Зеленским

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В мире растет доверие к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, когда как все больше появляется недовольных политикой американского лидера Джо Байдена, а также его коллег Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньху. Об этом американский журналист Сеймур Херш.
«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира», - написал Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
При этом, по его словам, за пределами Запада растет уважение к Путину иСи Цзиньпину. Журналист отметил, что вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа стало катастрофическим, а решение бомбить хуситов демонстрирует политическую панику.
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Элина Позднякова