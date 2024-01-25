Херш: В мире растет уважение к Путину и недовольство Зеленским

В мире растет доверие к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, когда как все больше появляется недовольных политикой американского лидера Джо Байдена, а также его коллег Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньху. Об этом американский журналист Сеймур Херш.