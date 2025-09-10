Херш впервые прокомментировал версию о подрыве «Северного потока» украинцем
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный своим расследованием о возможной причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток», впервые прокомментировал версию о роли украинца Кузнецова в инциденте.
В беседе с РИА Новости Херш отметил, что внимательно следит за развитием ситуации, однако пока не располагает достоверными подтверждениями в отношении этой версии.
Напомним, что в августе 2025 года итальянские карабинеры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины по фамилии Кузнецов. Его связывают с событиями, приведшими к взрывам на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», произошедшими 26 сентября 2022 года.
По факту взрывов Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Следствие продолжается, а версия о причастности украинского гражданина стала одной из ключевых в рамках расследования.
Читайте также: