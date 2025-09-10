Херш впервые прокомментировал версию о подрыве «Северного потока» украинцем

10 сентября 2025, 10:14

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный своим расследованием о возможной причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток», впервые прокомментировал версию о роли украинца Кузнецова в инциденте.