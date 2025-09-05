Достижения.рф

Подрыв «Северных потоков» назвали в Германии террором

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Подрыв «Северных потоков» является актом террора
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью India Today назвал подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток‑2» террористическим актом.



По его словам, он полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна установить виновных и привлечь их к ответственности. Ранее, 20 августа, итальянская полиция задержала неподалёку от Римини гражданина Украины Сергея Кузнецова; следствие считает, что он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», якобы использовавшейся для диверсий на «Северных потоках».

«Мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», — добавил немецкий дипломат.

Подрыв ниток газопровода «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года.
Никита Кротов

