Подрыв «Северных потоков» назвали в Германии террором

05 сентября 2025, 12:09

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Подрыв «Северных потоков» является актом террора

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью India Today назвал подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток‑2» террористическим актом.





По его словам, он полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна установить виновных и привлечь их к ответственности. Ранее, 20 августа, итальянская полиция задержала неподалёку от Римини гражданина Украины Сергея Кузнецова; следствие считает, что он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», якобы использовавшейся для диверсий на «Северных потоках».





«Мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», — добавил немецкий дипломат.