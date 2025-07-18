18 июля 2025, 23:25

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье заявил, что Владимира Зеленского силой сместят с поста президента Украины, если такое решение примет глава США Дональд Трамп. Об этом журналиста написал на площадке Substack.





В статье указано, что Зеленский будет смещен силой с поста президента в том случае, если не захочет уйти самостоятельно. Приемником главы киевского режима должен стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный.





«Осведомлённые источники в Вашингтоне сообщили мне, что он может занять этот пост в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание, если президент Дональд Трамп решит принять такое решение», — пишет Херш.