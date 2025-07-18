18 июля 2025, 22:42

Депутат Арефьев: санкции ЕС против банков РФ не повлияют на экономику

Фото: iStock/Leestat

Новые санкции ЕС не окажут критического влияния на российскую экономику. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.





Ранее ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затронули 22 российских банка. Также запрещаются поставки в Европу продуктов, произведенных на основе российской нефти, включая мазут и авиационное топливо.





«Отключение 22 российских банков от системы SWIFT не станет радикальной мерой. Через оставшиеся банки проходили отдельные операции, например, связанные с поставками немецкого пива. Им же надо оплачивать как-то это хозяйство, вот через эти небольшие банки у нас транзакции проходили в Европу», — пояснил Астафьев в беседе с Pravda.Ru.

«ЕС активно диверсифицирует поставки, включая соглашения с США, странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Но новые цепочки требуют времени и денег, а устойчивость поставок местами уступает прежним контрактам с Россией», — пояснил Лобода.