В ГД оценили влияние новых санкций ЕС на экономику России
Депутат Арефьев: санкции ЕС против банков РФ не повлияют на экономику
Новые санкции ЕС не окажут критического влияния на российскую экономику. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затронули 22 российских банка. Также запрещаются поставки в Европу продуктов, произведенных на основе российской нефти, включая мазут и авиационное топливо.
«Отключение 22 российских банков от системы SWIFT не станет радикальной мерой. Через оставшиеся банки проходили отдельные операции, например, связанные с поставками немецкого пива. Им же надо оплачивать как-то это хозяйство, вот через эти небольшие банки у нас транзакции проходили в Европу», — пояснил Астафьев в беседе с Pravda.Ru.
В случае блокировки этих каналов ничего страшного для России не произойдет, отметил парламентарий, назвав новые санкции «укусом комара».
Депутат уточнил, что Россия на сегодняшний день фактически прекратила торговые отношения с ЕС, поэтому их санкции Москве не страшны.
В свою очередь экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с RT рассказал, что Россия оставалась для ЕС последним надежным поставщиком энергоресурсов, металлов, удобрений и других важных товаров.
«ЕС активно диверсифицирует поставки, включая соглашения с США, странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Но новые цепочки требуют времени и денег, а устойчивость поставок местами уступает прежним контрактам с Россией», — пояснил Лобода.
Он добавил, что при полном прекращении торговых отношений с РФ Евросоюзу придется полностью изменить свою модель внешней экономики.