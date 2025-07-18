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В ГД оценили влияние новых санкций ЕС на экономику России

Депутат Арефьев: санкции ЕС против банков РФ не повлияют на экономику
Фото: iStock/Leestat

Новые санкции ЕС не окажут критического влияния на российскую экономику. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.



Ранее ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затронули 22 российских банка. Также запрещаются поставки в Европу продуктов, произведенных на основе российской нефти, включая мазут и авиационное топливо.

«Отключение 22 российских банков от системы SWIFT не станет радикальной мерой. Через оставшиеся банки проходили отдельные операции, например, связанные с поставками немецкого пива. Им же надо оплачивать как-то это хозяйство, вот через эти небольшие банки у нас транзакции проходили в Европу», — пояснил Астафьев в беседе с Pravda.Ru.

В случае блокировки этих каналов ничего страшного для России не произойдет, отметил парламентарий, назвав новые санкции «укусом комара».

Депутат уточнил, что Россия на сегодняшний день фактически прекратила торговые отношения с ЕС, поэтому их санкции Москве не страшны.

В свою очередь экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с RT рассказал, что Россия оставалась для ЕС последним надежным поставщиком энергоресурсов, металлов, удобрений и других важных товаров.

«ЕС активно диверсифицирует поставки, включая соглашения с США, странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Но новые цепочки требуют времени и денег, а устойчивость поставок местами уступает прежним контрактам с Россией», — пояснил Лобода.

Он добавил, что при полном прекращении торговых отношений с РФ Евросоюзу придется полностью изменить свою модель внешней экономики.
Элина Позднякова

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