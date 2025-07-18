Собянин: уничтожены три украинских беспилотника, летевших на Москву

18 июля 2025, 17:55

Cобянин: средствами ПВО ликвидированы три дрона ВСУ, летевших на Москву

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО ликвидировали три БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.