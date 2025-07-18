Собянин: уничтожены три украинских беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО ликвидировали три БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что 18 июня было сбито ещё 8 украинских беспилотников.
По данным Минобороны, прошлой ночью средствами противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализованы 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены с территории Украины.
Согласно заявлению ведомства, значительное количество дронов было уничтожено в различных регионах страны, например: 31 БПЛА был сбит над Брянской областью, 17 — над Орловской областью, а 10 — над Московским регионом. Также были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА над Республикой Крым (4), акваторией Азовского моря (3), Смоленской области (2), Нижегородской области (2), а также по одному БПЛА над Белгородской, Калужской и Воронежской областями и в акватории Чёрного моря.
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