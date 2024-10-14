В Израиле более 60 человек пострадали в ходе удара БПЛА «Хезболлы»

Фото: istockphoto/sommersby
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего ливанской шиитской организации «Хезболла», на израильский район Биньямин пострадали 67 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Один из двух беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Израиля, был успешно сбит, но второй летел на низкой высоте и, по словам очевидцев, «почти цеплял крыши домов». Несколько человек пострадали, когда беспилотник взорвался над толпой.
В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом и 14 – в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что система оповещения не была активирована по неизвестным причинам.
Ранее израильские военные заявили, что объект в районе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был по ошибке атакован Израилем. Армия обороны Израиля подчеркнула, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.
Читайте также:
ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН
Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану
В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом и 14 – в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что система оповещения не была активирована по неизвестным причинам.
Ранее израильские военные заявили, что объект в районе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был по ошибке атакован Израилем. Армия обороны Израиля подчеркнула, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.
Читайте также:
ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН
Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану
Александр Климов