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В Израиле более 60 человек пострадали в ходе удара БПЛА «Хезболлы»

14 октября 2024, 05:02
Фото: istockphoto/sommersby

Фото: istockphoto/sommersby

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего ливанской шиитской организации «Хезболла», на израильский район Биньямин пострадали 67 человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Один из двух беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Израиля, был успешно сбит, но второй летел на низкой высоте и, по словам очевидцев, «почти цеплял крыши домов». Несколько человек пострадали, когда беспилотник взорвался над толпой.

В настоящее время четыре человека находятся в критическом состоянии, пять – в тяжелом и 14 – в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что система оповещения не была активирована по неизвестным причинам.



Ранее израильские военные заявили, что объект в районе штаб-квартиры Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) был по ошибке атакован Израилем. Армия обороны Израиля подчеркнула, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#хезболла
На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
Business Insider: на военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
14 октября 2024, 04:13

Фото: iStock/Nastco

Военная полиция Германии остановила российского гражданина на территории военного учебного центра в городе Гарделеген. Об этом инциденте сообщает Business Insider (BI).
Мужчина въехал на велосипеде на территорию военного объекта. Центр не был не огорожен но окружен барьерами и предупреждающими знаками. Как объяснил россиянин полицейскому, он заехал на территорию случайно, когда проезжал мимо. В то же время полиция не исключает, что это была попытка шпионажа. Тем не менее, мужчина не был задержан.

Ранее в Германии по обвинению в шпионаже были задержаны три человека русской, украинской и армянской национальностей.

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#германия
#полиция
#задержание
#шпион
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Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор
14 октября 2024, 02:56

Фото: iStock/irene_rebrova

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор шести членам международной террористической организации «Исламское государство»* за планирование взрыва здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основании решения суда.
Сообщается, что апелляции осужденных и их адвокатов были отклонены.

В декабре 2023 года Второй Западный вооруженный суд приговорил боевика ИГ* к 16-22 годам лишения свободы за попытку взорвать здание ФСБ России. Первые четыре-шесть лет он должен провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

Подсудимые также были оштрафованы на сумму от 600 000 до 1 миллиона рублей.

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* ИГ; запрещенная в России террористическая организация
#фсб
#теракт
#взрыв
#москва
#суд
#приговор
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Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали
Полиция задержала устроившего стрельбу в кафе Казани посетителя
14 октября 2024, 02:28

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники полиции задержали, предположительно, устроившего стрельбу посетителя кафе из Казани . Об инциденте РИА Новости сообщили в УМВД России по Казани.
Информация о стрельбе поступила в отдел полиции «Ямашевский». Прибывшие на место происшествия полицейские задержали россиянина с предметом, «конструктивно схожим с травматическим оружием».

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия и участников перестрелки.

Ранее сообщалось, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу по диджею после того, как тот отказался ставить песню. Россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения. После того как он отказался включить песню, между мужчиной и персоналом караоке возникла драка, приведшая к драке.

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#драка
#стрельба
#казань
#задержание
#полиция
#мвд
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В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП
14 октября 2024, 01:11

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником крупного ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин.

После аварии мужчина «потерял сознание» и не смог самостоятельно покинуть машину. Вместе с ним в машине находились девушка и ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Ford Focus врезался в коляску с девятимесячным ребенком и чуть не сбил его мать, после чего скрылся с места происшествия.

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#подмосковье
#видное
#дтп
#автомобили
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На Украине военкомы организовали облаву на мужчин после концерта
УНИАН: военкомы организовали облаву на мужчин после концерта в Броварах
14 октября 2024, 00:41

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В Киевской области представители военного комиссариата устроили облаву на украинцев после концерта. Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в городе Бровары. По данным агентства, военнослужащие проверяли документы воинского учета у мужчин, которые посетили выступление группы «100Лица».

Ранее украинские военкомы совершили облаву на ночное заведение во Львове. Отмечается, что при проверке документов они применяли силу к мужчинам.

До этого сотрудники военкомата устроили облаву на концерт комика Антона Тимошенко в Черкассах.

12 октября в городах Украины начались масштабные облавы на уклонистов.

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#украина
#львов
#концерт
#военком
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В США задержали вооруженного мужчину возле митинга Трампа
14 октября 2024, 00:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция задержала 49-летнего вооруженного мужчину в городе Коачелла в американском штате Калифорния. Об этом заявил департамент шерифа округа Риверсайд телеканалу ABC7.
Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Неподалеку от места задержания проходила предвыборная встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Полиция задержала водителя черного внедорожника. При нем были обнаружены дробовик и заряженный пистолет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании. По данным NBC News, «директор Секретной службы США Рональд Роу сказал ему, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры».

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#дональд трамп
#сша
#оружие
#задержание
#митинг
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Россиянин устроил стрельбу в караоке после отказа диджея включить песню
13 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/cookelma

В Казани 57-летний посетитель караоке открыл стрельбу после того, как диджей отказался поставить песню, передает РЕН ТВ.
Согласно данным, россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения, и когда диджей отказал ему в просьбе поставить песню, между мужчиной и персоналом караоке возник конфликт и началась драка.

«Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», – сообщается в публикации.

Позднее пистолет подобрал один из сотрудников заведения, и, как сообщает РЕН ТВ, в городе был введен план «Перехват».

Ранее в Москве клиент, посетивший караоке-ресторан, открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения.

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#драка
#стрельба
#казань
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На аттракционе «Дорога ужасов» в Германии пострадали люди
11 человек пострадали в пожаре на аттракционе «Дорога ужасов» в Германии
13 октября 2024, 22:39

Фото: istock/bestdesigns

В Германии в городе Лер произошел пожар на аттракционе «Дорога ужасов». В результате происшествия пострадали 11 человек. Троих из них доставили в больницу, сообщает полиция.
«По меньшей мере 11 человек получили травмы из-за пожара на аттракционе «Дорога ужасов» в городе Лер (Нижняя Саксония) на северо-западе Германии", — пишет ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент случился на крупнейшем народном празднике Восточной Фризии, который каждый год привлекает в Лер около полумиллиона гостей. Пожар быстро потушили. Причины ЧП и размер ущерба сейчас выясняются.

Ранее в парке Санкт-Петербурга мужчина сгорел на раскладушке. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее, где сейчас работают следователи.

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#чп
#дорога
#травмы
#германия
#аттракционы
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ДТП с шестью машинами произошло в Новой Москве
Шесть автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Новой Москве
13 октября 2024, 22:22

Фото: istock/ChiccoDodiFC

На Варшавском шоссе в Новой Москве случилось тройное ДТП с шестью машинами, среди которых три авто каршеринга. Об этом сообщили вечером 13 октября в правоохранительных органах.
«На Варшавском шоссе, 179, в сторону центра, шесть машин попали в аварию, три из них — каршеринговые», — цитирует источник РИА Новости.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают инспекторы ГАИ. Автоинспекторам предстоит выяснить все подробности аварии, и установить виновника массового ДТП.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, который не смог заплатить за проезд. Инцидент произошел 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя отвезти его бесплатно, так как у него не было денег. Водитель согласился, но на конечной остановке все же попросил оплаты. Не получив денег, он выбежал на улицу и жестоко избил парня.

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