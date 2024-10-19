В Кейсарии дрон атаковал резиденцию Нетаньяху

Фото: Риа Новости/ Сергей Гунеев
Из Ливана запустили дрон, направленный на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В момент атаки премьер-министра и его супруги Сары не было в резиденции, сообщает канцелярия. Сейчас семья Нетаньяху все больше выходных проводит на вилле в Иерусалиме. Ранее премьер-министр выбирал для отдыха атакованный 19 октября дом в Кейсарии.
Из Ливана на территорию Израиля утром запустили три беспилотника — один из них и атаковал резиденцию Нетаньяху. Оставшиеся два дрона устранили с помощью ПВО, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).
Местные жители передавали сообщения о сильных взрывах. Они не понимали с чьей стороны идет атака, так как никаких сигналов тревоги не поступало.
Полиция оцепила район и приостановила движение автомобилей возле атакованной резиденции премьер-министра.
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Из Ливана на территорию Израиля утром запустили три беспилотника — один из них и атаковал резиденцию Нетаньяху. Оставшиеся два дрона устранили с помощью ПВО, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).
Местные жители передавали сообщения о сильных взрывах. Они не понимали с чьей стороны идет атака, так как никаких сигналов тревоги не поступало.
Полиция оцепила район и приостановила движение автомобилей возле атакованной резиденции премьер-министра.
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Ольга Енгалычева