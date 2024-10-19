В Кейсарии дрон атаковал резиденцию Нетаньяху

В Бангладеш обнаружили секретную подземную тюрьму, которую ее узники прозвали «Дом зеркал». Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших заключенных. Отмечается, что арестанты, отправленные в это учреждение, не имели права видеть никого, кроме самих себя.