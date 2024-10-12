Как ХАМАС готовил атаку на Израиль: военные перехватили секретные протоколы

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Палестинское движение ХАМАС планировало атаку на Израиль еще осенью 2022 года, но отложило, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на перехваченные израильскими военными протоколы переговоров.
«Протоколы встреч руководства ХАМАС, найденные в январе в Хан-Юнисе, показывают, что с 2021 года движение избегало крупных конфликтов с Израилем. Это позволило им усыпить бдительность израильских властей и подготовиться к неожиданной атаке», — пишет издание.
Также, по данным газеты, ХАМАС обратился к Ирану и «Хезболла» с просьбой о координации ударов по израильским объектам во время нападения. В ответ иранские власти и шиитская организация поддержали план, но попросили больше времени для подготовки.
На решение ХАМАС о нападении повлияло желание подорвать отношения между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает издание.
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Лия Мурадьян