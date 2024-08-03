В ХАМАС признали атаку на Израиль 7 октября ошибкой

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Палестинская организация ХАМАС осознала, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года было ошибкой, заявил изданию The Economist журналист Мухаммад Дарагмех, располагающий источниками в данном движении.
«Лидеры ХАМАС понимают, что 7 октября было просчетом», – сообщил палестинский репортер.
Журнал отмечает, что заявление было сделано вскоре после убийства политического директора ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.
Ранее Египет и Катар заявил о прекращении переговоров с Израилем в связи с гибелью Хании.
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Александр Климов