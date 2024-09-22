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«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем

Замгенсека «Хезболлы»: движение вступило в новый этап противостояния с Израилем
22 сентября 2024, 18:55
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Наим Касем заявил о вступлении в новый этап противостояния с Израилем. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.


Он отметил, что новый этап, на который перешёл конфликт между Ливаном и Израилем, получил название «Битва открытых счетов».

В воскресенье утром «Хезболлах» сообщило о нанесении ударов по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» вблизи израильского города Хайфа, а также по авиабазе Рамат-Давид в северной провинции Израиля. Позднее представители движения подчеркнули, что эти удары являлись ответом на взрывы пейджеров в Бейруте, которые были организованы израильской стороной.

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#оон
В ООН выразили опасения, что Ливан станет «новой Газой»
Генсек ООН Гутерреш опасается, что Ливан станет «новой Газой»
22 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливан может стать «новой Газой» из-за возможной эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что факт существования взорвавшихся в Бейруте устройств уже показывает высокую вероятность более серьёзной эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.

Гуттериш выразил обеспокоенность тем, что Ливан может превратиться в новый сектор Газа, что станет ужасной трагедией для всего мира.

Генсек ООН назвал ситуацию со взрывами устройств связи упреждающим ударом в крупной военной операции, который был совершён для уничтожения потенциала противника в лице шиитского движения «Хезболлах».

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#ливан
#израиль
#сектор газа
#конфликт
#политика
#оон
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Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего
Дипломат Полянский: Принятый ООН Пакт будущего содержит опасные положения
22 сентября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Askolds

Принятый на саммите ООН Пакт будущего содержит опасные положения. Об этом заявил 22 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН, поддерживаемую Уставом ООН», — написал представитель постпредства в соцсети X.

Дипломат заявил, что приятием документа ООН попрала свои собственные принципы в угоду делегаций из «прекрасного сада». В Пакт будущего входят Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. Против принятия Пакта выступила Россия и ряд других стран, включая КНДР.

«В результате инклюзивного переговорного процесса в нормальном понимании этого термина не получилось. Новый председатель 79-й сессии ГА ООН пытался исправить ситуацию, но было уже поздно», — сказал Полянский.

Саммит будущего проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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#россия
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#оон
#дипломат
#полянский
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Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой
22 сентября 2024, 18:26

Фото: istockphoto/TebNad

Истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были экстренно подняты в воздух. Причина заключалась якобы в активности российских самолётов.
Об этом сообщило командование ВВС Германии в своей социальной сети Х (ранее Twitter). Уточняется, что самолёты сил быстрого реагирования взлетели по тревоге с аэродрома в Латвии для того, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов. По словам немецких военных, Eurofighter сопроводили в небе над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

В сообщении утверждается, что российские самолёты летели якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. В министерстве обороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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#самолёты
#авиация
#истребитель
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В России назвали причину отказа Украины от переговоров в 2022 году
Депутат Новиков: отказ Киева от переговоров говорит о его недоговороспособности
22 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Diy13

Отказ Украины от проведения переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году указывает на недоговороспособность киевских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что такое поведение Киева обусловлено тем, что он постоянно оглядывается на Запад и реализует волю стран НАТО. Самому же Альянсу урегулирование конфликта было невыгодно, поскольку он планировал сделать из Украины плацдарм. Конечно, если есть цель задействовать чужую территорию под ведение боевых действий, то никакие мирные инициативы уже не интересуют.

Также Новиков отметил, что в публичном пространстве представители Запада и НАТО могут говорить всё, что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям. Таким же образом можно тщательно маскировать свои действия и пытаться предстать миротворцем.

В связи с этим, убеждён депутат, Запад продолжит подогревать конфликт на Украине и поддерживать ведение боевых действий на её территории.

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#конфликт
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#запад
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Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с удерживаемыми социологами
Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с социологами Шугалеем и Сэйфаном
22 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Derek Brumby

Посольство России в Республике Чад постоянно контактирует с местными властями, чтобы прояснить ситуацию с удерживанием в аэропорту российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее коллеги социологов сообщили агентству, что Шугалея и Суэйфана с 19 сентября без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. В четверг они последний раз вышли на связи и сообщили, что их отказываются пропускать через границу. После этого об их судьбе ничего неизвестно.

Захарова подчеркнула, что посольство держит под контролем эту ситуацию и пытается прояснить все детали произошедшего.

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#мария захарова
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Армянская оппозиция сообщила о возобновлении протестов
Лидер протестов в Армении заявил о возобновлении борьбы со 2 октября
22 сентября 2024, 17:50

Фото: iStock/Wirestock

Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян сообщил о возобновлении со 2 октября активной борьбы с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Он подчеркнул, что борьба будет возобновлена 2 октября в 18:30 (17:30 мск), когда протестующие соберутся на Площади Республики в Ереване. Они будут вести упорную и неотступную борьбу с «гарантированной победой».

Напомним, что акции протеста, в ходе которых собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку приграничных территорий, проходили в Ереване с 9 мая до середины июня, после чего их активность спала.

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#протесты
#политика
#премьер-министр
#никол пашинян
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Британского премьера Стармера обвинили в поддержке России из-за сибирского кота
22 сентября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Бывший сотрудник британской разведки Стивен Джеймс обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в поддержке России. Причина в том, что политик взял себе котёнка сибирской породы.
Об этом экс-разведчик написал в своём телеграм-канале. Непонятно, насколько он был серьёзен при этом, однако он призвал премьер-министра обратить внимание, например, на породу британская короткошёрстная, а не выбирать себе кошку, само название которой прочно ассоциируется с Россией.

«Если Стармер не поддерживает британских короткошёрстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — патетично восклицает Джеймс.

Трудно заподозрить британского политика в симпатиях по отношению к России, однако бывшему разведчику это удалось сделать при помощи домашнего питомца сибирской породы.

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#политика
#премьер-министр
#великобритания
#кошка
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Уходящий в отставку Байден намерен создать Индо-Тихоокеаский регион
Страны-участники QUAD намерены создать Индо-Тихоокеаский регион
22 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Участники состоявшегося в Вашингтоне саммита четверки стран QUAD озвучили идею создания концепцию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает CNN, где широко освещается событие. Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министрами Японии, Индии и Австралии прошла в штате Делавэр.
Представители нового четырехстороннего альянса по безопасности QUAD серьезно обеспокоены «опасными маневрами» Китая в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что уходящий в отставку президент США Джо Байден намерен укрепить альянс двух океанов, который, по сути, создали в противовес Китаю и Азии.

Стороны саммита также выразили поддержку украинскому режиму.
«Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, в соответствии с международным правом, целями и принципами ООН», — говорится в заявлении по итогу встречи представителей четырех стран.

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#япония
#австралия
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В Кишинёве прошёл марш против вступления Молдавии в Евросоюз
Молодёжное крыло «Победы» провело марш против евроинтеграции в Кишинёве
22 сентября 2024, 16:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Активисты молодёжного крыла оппозиционного блока «Победа» вопреки запрету молдавских властей провели в Кишинёве марш против евроинтеграции. Об этом сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
Он отметил, что подобные марши уже провели в Бельцах и Комрате. В воскресенье протестующие собрались в столице Молдавии. Цель их марша – показать властям, что молодёжь страны против вступления в Евросоюз и диктатуры президента Майи Санду, а также выступает за честные выборы.

Витнянский подчеркнул, что на митинге должно было собраться три тысячи человек, однако до места сбора доехала лишь тысяча, поскольку полиция останавливала и допрашивала всех проезжающих мимо.

Полиция запретила вести шествие до здания администрации президента, поэтому протестующие собрались в сквере у центральной площади города.

Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз пройдёт одновременно с выборами президента 20 октября.

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#евросоюз
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