«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем

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Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Наим Касем заявил о вступлении в новый этап противостояния с Израилем. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.
Он отметил, что новый этап, на который перешёл конфликт между Ливаном и Израилем, получил название «Битва открытых счетов».
В воскресенье утром «Хезболлах» сообщило о нанесении ударов по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» вблизи израильского города Хайфа, а также по авиабазе Рамат-Давид в северной провинции Израиля. Позднее представители движения подчеркнули, что эти удары являлись ответом на взрывы пейджеров в Бейруте, которые были организованы израильской стороной.
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Анастасия Чинкова