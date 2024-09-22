Президент Израиля отверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане

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Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к массовым взрывам пейджеров в Ливане. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
Он подчеркнул, что сразу же отрицает какую-либо причастность Тель-Авива к той или иной операции.
Ранее ряд СМИ писал, что именно Израиль принимал участие в подготовке операции по взрыву пейджеров в Ливане. А телеканал ABC News привёл данные, согласно которым взрывы готовились как минимум 15 лет.
Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.
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Ранее ряд СМИ писал, что именно Израиль принимал участие в подготовке операции по взрыву пейджеров в Ливане. А телеканал ABC News привёл данные, согласно которым взрывы готовились как минимум 15 лет.
Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова