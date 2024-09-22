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Президент Израиля отверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане

Герцог отверг причастность Израиля к операции по подрыву пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 14:56
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к массовым взрывам пейджеров в Ливане. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
Он подчеркнул, что сразу же отрицает какую-либо причастность Тель-Авива к той или иной операции.

Ранее ряд СМИ писал, что именно Израиль принимал участие в подготовке операции по взрыву пейджеров в Ливане. А телеканал ABC News привёл данные, согласно которым взрывы готовились как минимум 15 лет.



Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.

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#ливан
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#операция
Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО
22 сентября 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе делать скандальные и безответственные заявления, поскольку в скором времени покинет свой пост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
В частности, речь идёт о заявлениях Столтенберга о несерьёзности существующих у России красных линий.

Песков подчеркнул, что несмотря на всю безответственность таких заявлений, к Столтенбергу прислушиваются в Европе. Неоднократно были слышны подобные слова о том, что не нужно бояться Россию и Владимира Путина, не нужно серьёзно относиться к предупреждениям президента от других европейских политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей.

По словам Пескова, Запад одержим идеей стратегической и тактической победы над Россией, о чём он говорит абсолютно открыто.

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Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня
Ifop: три четверти французов недовольны работой Макрона на посту главы Франции
22 сентября 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Три четверти жителей Франции недовольны работой Эммануэля Макрона на посту президента страны. Такой результаты показал опрос, проведённый компанией Ifop для газеты Journal du Dimanche.
Отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в период кризиса «жёлтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг главы государства не падал настолько низко (25%), а рейтинг непринятия не поднимался настолько высоко (75% недовольных).

По результатам опроса, Макрона обвиняют в е непропорциональном эго, которое испортило президента, а также в роспуске парламента, что привело к неуправляемости Франции.

Также опрос показал, что более половины (55%) респондентов недовольны приходом нового премьер-министра Мишеля Барнье.

Опрос проводился в онлайн-формате и по телефону в период с 11 по 20 сентября 2024 года. В нём приняли участие 2 098 человек старше 18 лет.

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#политика
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«Олигархическая бородавка»: во Франции призвали свергнуть новое правительство
Филиппо назвал новое правительство катастрофой и призвал его свергнуть
22 сентября 2024, 14:20

Фото: iStock/SimonLukas

Новое правительство Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье является катастрофой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал новое правительство «злой издёвкой» и «олигархической бородавкой». Проанализировав новый состав кабмина, Филиппо пришёл к выводу, что там немало самородков, которые намерены довести всех до отчаяния. Он призвал выразить новому правительству вотум недоверия и свергнуть его.

Также политик указал на то, что министр-делегат Бенжамен Хаддад, отвечающий за дипломатию, призывает разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.

Новый состав правительства Франции был назначен в субботу.

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#правительство
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#политика
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«У радиации нет границ»: Захарова указала Западу на угрозы поставок оружия Киеву
Захарова: Запад не понимает угрозы поставок оружия Украине
22 сентября 2024, 13:58

Фото: медиасток.ру

Страны Запада не понимают угроз, вызванных поставками вооружения, которое используется Украиной для нанесения ударов по атомным электростанциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Она подчеркнула, что в данной ситуации вопрос идёт уже не о пересечении красных линий, а о здравом смысле. У радиации нет границ, она не смотрит на цвет паспорта и наличие визы, она идёт туда, куда дует ветер и куда течёт вода.

Захарова добавила, что люди утратили способность к анализу, поэтому у них атрофировалось чувство страха. Они уже не понимают угрозы, которую сами же себе наносят.

Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что поставляемое Украине вооружение уже распространилось по всей Европе и дошло до Ближнего Востока. Этим же оружием потом пользуются террористы, которые, накопив необходимый боевой опыт, стреляют потом по кандидатам в президенты США (Захарова имела в виду Дональда Трампа, которого дважды пытались убить террористы).

Однако сейчас никто не думает о такой перспективе, а вооружение Киеву продолжает поставляться, заключила представитель МИД РФ.

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#мария захарова
#мид рф
#украина
#вооружение
#поставки
#сша
#террористы
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Посол США Хики исключил появление американских военных баз в Финляндии
22 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

Посол США в Финляндии Дуглас Хики не видит условий для появления в стране постоянных американских военных баз. Об этом он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.
Он подчеркнул, что условий для появления постоянных баз США в Финляндии нет, однако совместные учения проводиться будут.

Также отметим, что на этой неделе Хики досрочно покидает пост посла США в Финляндии, поскольку перейдет на должность советника кампании кандидата в президенты от партии демократов вице-президента Камалы Харрис. Он занял пост посла 6 апреля 2022 года.

Ранее, в июле, парламент Финляндии единогласно одобрил оборонное соглашение со Штатами. После этого Вашингтон получил доступ к 15 военным объектам на территории страны.

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#финляндия
#сша
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#база
#посол
#нато
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Экс-канцлер Германии рассказал об отказе Украины от его плана переговоров с Россией
Экс-канцлер ФРГ Шредер рассказал об отказе Украины от его плана переговоров с РФ
22 сентября 2024, 12:55

Фото: iStock/photosvit

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что на переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, однако страна отказалась от его варианта. Об этом сообщает издание Die Welt.
Идея Шредера заключалась в том, чтобы за Украиной сохранился контроль над Донбассом, а в Крыму был бы создан российский анклав по «южнотирольскому решению». Также предлагалось закрепить за Украиной внеблоковый статус, что исключило бы членство страны в НАТО. Однако Киев отверг все предложения политика.

Ранее в этот день бывший канцлер Германии дал совет тем, что считает возможной победу Украины и Запада над Россией. Он порекомендовал им заглянуть в учебники истории и напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать победу в конфликтах с Россией. В связи с этим Шредер призвал искать компромиссы и мирные пути решения проблемы.

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Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию

Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации
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#переговоры
#крым
#донбасс
#победа
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Reuters: США хотят запретить российское и китайское ПО в автомобилях
22 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/anyaberkut

Министерство торговли США планирует выступить с предложением запретить производителям использовать в автомобилях программное обеспечение российского и китайского производства.
Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в информационном агентстве Reuters. По словам собеседников издания, эта мера будет включать в себя запрещение использования и тестирования российских и китайских технологий, применяющихся в автоматизированных системах вождения и средствах связи транспортных средств.

По предварительной информации, отказаться от программного обеспечения производства России и Китая планируется в автомобилях, в которых предусмотрен доступ к интернету и навигации, а также в тех машинах, которые подключены к специальной системе безопасности на дорогах V2X.

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Песков прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о НАТО
Песков: На Западе есть трезвые головы, способные анализировать слова Путина
22 сентября 2024, 12:13

Фото: Сайт Кремля

На Западе остаются «трезвые головы», которые способны анализировать и понимать слова президента России Владимира Путина об ответе на участие НАТО в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — сказал Песков.



Ранее пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что для России нет альтернативы победе в военной спецоперации. В Кремле с отсылкой на историю отметили, что для России и российской армии никогда не было никакого другого исхода, кроме победы.

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Песков призвал серьёзно относиться к мнению Запада, планирующего победить Россию
22 сентября 2024, 12:04

Фото: сайт Кремля

Москве необходимо серьёзно относиться к позиции западных стран, планирующих одержать стратегическую и тактическую победу над Россией, а также продолжать СВО, чтобы победить самим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что к заявлениям Запада о намерении победить Россию нужно относиться серьёзно и выстраивать свои действия, учитывая эту опасность. Также следует продолжать спецоперацию на Украине, чтобы достичь поставленные цели и самим одержать победу.

Ранее Песков назвал провокационными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении ВСУ ударять дальнобойными ракетами вглубь России.

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#политика
#победа
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