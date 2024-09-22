В ООН выразили опасения, что Ливан станет «новой Газой»

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Ливан может стать «новой Газой» из-за возможной эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что факт существования взорвавшихся в Бейруте устройств уже показывает высокую вероятность более серьёзной эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.
Гуттериш выразил обеспокоенность тем, что Ливан может превратиться в новый сектор Газа, что станет ужасной трагедией для всего мира.
Генсек ООН назвал ситуацию со взрывами устройств связи упреждающим ударом в крупной военной операции, который был совершён для уничтожения потенциала противника в лице шиитского движения «Хезболлах».
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Гуттериш выразил обеспокоенность тем, что Ливан может превратиться в новый сектор Газа, что станет ужасной трагедией для всего мира.
Генсек ООН назвал ситуацию со взрывами устройств связи упреждающим ударом в крупной военной операции, который был совершён для уничтожения потенциала противника в лице шиитского движения «Хезболлах».
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Анастасия Чинкова