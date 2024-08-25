«Хезболла» откладывала удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорам по Газе

Основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат, как главу Telegram Павла Дурова, так как первый сотрудничает с властями и передает им всю требуемую информацию о пользователях. Об этом заявил американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск.