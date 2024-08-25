«Хезболла» откладывала удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорам по Газе

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Движение «Хезболла» отложило удар по Израилю, который планировался в ответ на убийство их командира Фуада Шукра, чтобы дать шанс переговорам о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».
«Ответ «Хезболлы» на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — заявил он.Второй причиной, по его словам, была максимальная мобилизация Израиля и США, однако в то же время ожидание ответа было «элементом наказания для врага».
Ранее «Хезболла» сообщала об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства. Пояснялось, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.
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