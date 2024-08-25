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«Хезболла» откладывала удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорам по Газе

25 августа 2024, 20:17
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Движение «Хезболла» отложило удар по Израилю, который планировался в ответ на убийство их командира Фуада Шукра, чтобы дать шанс переговорам о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».
«Ответ «Хезболлы» на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — заявил он.
Второй причиной, по его словам, была максимальная мобилизация Израиля и США, однако в то же время ожидание ответа было «элементом наказания для врага».



Ранее «Хезболла» сообщала об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства. Пояснялось, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.

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#израиль
#атака
Во Львове чиновница не встала во время гимна Украины и показала средний палец
25 августа 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В украинском Львове, пожалуй самом «западенском» городе страны, разгорелся скандал из-за местной чиновницы. Женщина не встала во время исполнения национального гимна и показала средний палец исполнителям, которые снимали её на телефон.
Ролик моментально разлетелся по местным пабликам и социальным сетям, передаёт URA.RU. Женщина не желала вставать, чтобы почтить исполняемый гимн Украины. В ответ на замечание более патриотично настроенных сограждан она продемонстрировала неприличный жест, подняв вверх средний палец.

Героиню видеозаписи задержали полицейские. Выяснилось, что она работает во Львовской областной военной администрации. По данным украинских СМИ, вскоре после инцидента её уволили. Пока неизвестно, будут ли для непатриотичной украинки более серьёзные последствия в виде уголовного преследования.

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У посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова
25 августа 2024, 18:31

Фото: istockphoto/Penderev

Около посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Организатором выступил вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков вместе со сторонниками партии «Новые люди».
Об парламентарий написал в своём телеграм-канале. Люди приходят к французскому посольству и оставляют около него бумажные самолётики — легко узнаваемый символ мессенджера — в поддержку российского программиста и предпринимателя. Даванков обратился к жителям других российских городов с призывом организовать подобные акции поддержки.

Обстановка вокруг французского посольства на фоне задержания Павла Дурова остаётся спокойной. Никаких дополнительных мер безопасности или патрулирования окрестных улиц правоохранителями не наблюдается.

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Депутат ГД Горелкин: К задержанию Дурова причастны американские власти
25 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Urupong

В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
В своём телеграм-канале он написал, что Соединённые Штаты выводит из себя тот факт, что на деньги американских инвесторов был создан независимый и неподцензурный инструмент, который сильно мешает насаждать свою идеологию и контролировать информационное пространство.

По словам парламентария, Дуров приобрёл статус лица, представляющего угрозу национальным интересам США в тот момент, когда осмелился бросить вызов доллару и сумел вызвать заинтересованность крупных инвесторов в Штатах в криптовалюте нового поколения.

США не могли примириться с этим, поэтому пытались всячески достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции. Выходом из этой ситуации стало принятие гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта стало для Дурова фатальной ошибкой, считает депутат. Именно Вашингтон инспирировал этот громкий арест, понимая, что он станет точкой невозврата, заключил Горелкин.

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#telegram
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Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви
25 августа 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Dziurek

Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих. Он подчеркнул, что ни одна христианская церковь не должна быть упразднена или запрещена.
После окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане понтифик сказал о страхе, который возникает у него за тех, кто молится. По словам главы Римско-католической церкви, никто не совершает зло из-за того, что молится. Если он совершил зло против своего народа, он будет наказан, но он совершает злые поступки не из-за того, что молится, а скорее из-за того, что молится недостаточно.

Папа Франциск убеждён, что каждый верующий должен получить возможность молиться в том месте, которое он считает своей церковью.

«Да не будет упразднена никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — заявил понтифик.

Накануне, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на территории страны религиозных организаций, связанных с Россией, в частности Украинской православной церкви.

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Маск рассказал, почему Цукербергу не грозит судьба Павла Дурова
Маск: Цукерберга не задержат как Дурова из-за его сотрудничества с властями
25 августа 2024, 14:55

Фото: istock/bigtunaonline

Основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат, как главу Telegram Павла Дурова, так как первый сотрудничает с властями и передает им всю требуемую информацию о пользователях. Об этом заявил американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск.
«У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — написал Маск на своей странице в X.
Напомним, Павла Дурова задержали накануне вечером, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из частного джета, на котором прилетел из Азербайджана. По информации французских СМИ, местные власти хотят предъявить ему обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, так как тот не хотел сотрудничать с силовыми структурами страны в борьбе с вышеуказанными преступлениями.

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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская
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Захарова: МИД РФ направил Франции ноту с требованием доступа к Павлу Дурову
25 августа 2024, 14:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

Российское министерство иностранных дел направило ноту с требованием доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Однако Париж рассматривает его французское гражданство в качестве основного.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее российский дипломат заверила, что посольство РФ в Париже, как и положено в подобных случаях, предпринимает все необходимые шаги в отношении защиты прав гражданина России. Сложность в том, что у Дурова, помимо российского, есть также гражданство Сент-Китса и Невиса, Объединённых Арабских Эмиратов и Франции. Именно французское гражданство Дурова Париж в данном случае предпочитает считать основным, пояснила спикер МИД РФ.

Российский предприниматель и программист, генеральный директор и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже накануне, 24 августа. По сообщениям французских СМИ, в стране он был объявлен в розыск за преступления, срок заключения за совершение которых может составить до 20 лет.

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Кеннеди-младший после ареста Дурова заговорил о важности защиты свободы слова
25 августа 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Penderev

Необходимость и важность защиты слова сейчас становится как никогда актуальной. Об этом заявил бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа.
Такое заявление политик, поддержавший Трампа, сделал в своей социальной сети Х на фоне задержания во Франции генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он подчеркнул, что действия французских властей направлены именно против зашифрованной и не подвергающейся цензуре платформы, поэтому защита свободы слова находится под явной угрозой и нуждается в защите.

Российский предприниматель и программист Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже накануне, 24 августа. Некоторые французские СМИ сообщили, что в стране он был объявлен в розыск по нескольким уголовным статьям, по которым сооснователю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

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#telegram
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Политик Филиппо обвинил Париж в тирании после задержания Дурова
25 августа 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Париж в тирании. Так он отреагировал на задержание генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.
В своей социальной сети X возмущённый политик написал, что, арестовав российского программиста и предпринимателя, Париж продемонстрировал всему миру «своё тираническое лицо». Филиппо предположил, что в случае приезда во Францию также может быть арестован основатель социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах.

По мнению политика, указанный цензурный Акт о цифровых услугах подталкивает Францию ко всё более жестоким репрессиям по отношению к свободе слова в стране. В заключение Филиппо призвал соотечественников освободиться от «этих безумцев», имея ввиду представителей властей.

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Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу после ракетной атаки
25 августа 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Международный аэропорт Бен-Гурион в столице Израиля Тель-Авиве возобновил работу и начал принимать и отправлять рейсы после ракетной атаки, предпринятой ливанским радикальным движением «Хезболла».
Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post. По данным издания, полёты возобновились около 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Воздушные суда, ранее перенаправляемые в аэропорт Рамон, снова будут приниматься в Бен-Гурионе.

По данным движения «Хезболла», с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет. Запуски осуществлялись с 05:30 до 06:15 по местному времени. В пресс-службе движения сообщили о поражении 11 военных целей на территории еврейского государства и оккупированных Голанских высотах.

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