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Замеченная в Курской области американская ЧВК Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть своих сил в сектор Газа. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine. Наемники участвуют в украинском конфликте уже больше двух лет, указано в материале.
«Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в статье.О нахождении частной военной компании из США в Курской области стало известно недавно, когда в соцсетях ЧВК появилось фото с тремя наемниками и подписью «Ребята в Курске». Геолокация фотографии указывала, что ее опубликовали из Курской области.
Чуть позже появилась информация, что части наемников из американской ЧВК не удалось выбраться живыми из Русской Конопельки. Бойцы ВС РФ уничтожили до 60 боевиков, три ББМ «Козак», а также одну БМП-2 и одну БМП M113.
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