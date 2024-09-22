«Хезболла» ударила по северу Израиля

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Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десятка ракет по израильской территории. Об этом сообщила армия Израиля в Telegram-канале.
«Было обнаружено около десяти снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», – заявили в Израиле, добавив, что на севере страны звучат сирены.
Ранее израильские ВВС атаковали цели «Хезболлы» в Ливане. В течение дня было поражено около 290 целей, включая тысячи контейнеров с ракетными установками. Днем ранее, 20 сентября, израильские войска атаковали Бейрут.
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Александр Климов