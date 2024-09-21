В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»

Фото: iStock/e-crow
В администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Об этом информирует издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Отмечается, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке. Согласно информации газеты, последние события в регионе Вашингтон расценил как новый этап военной кампании Израиля.
Уточняется, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Примечательно, что официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование противостояния.
Напомним, 20 сентября израильская армия атаковала столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».
Читайте также:
В ходе удара по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы
ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа
Уточняется, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Примечательно, что официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование противостояния.
Напомним, 20 сентября израильская армия атаковала столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».
Читайте также:
В ходе удара по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы
ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа
Екатерина Коршунова