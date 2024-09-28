ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

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ЦАХАЛ ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насрулла. Об этом официальное заявила Армии Израиля в субботу 28 сентября.
Иран ранее опровергал слух о ликвидации Хасана Насруллы. Сообщалось, что целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте был генеральный секретарь «Хезболлы». Позже власти Ирана заявили, что ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту.
27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения.
Возможность ликвидации Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения не исключал и президент США Джо Байден. При этом американский президент отметил, что Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия.
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27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения.
Возможность ликвидации Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения не исключал и президент США Джо Байден. При этом американский президент отметил, что Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия.
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Лия Мурадьян