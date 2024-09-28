ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

Семья президента Украины Владимира Зеленского в июне этого года определила во главе своего семейного офшора на Кипре Aldorante Limited сестру руководителя Счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.