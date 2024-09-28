ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в ближайшие часы начнут удары по подземным стратегическим объектам ливанской «Хезболлы» под Бейрутом, сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее официальный представитель министерства обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль организовал массированный удар по главному военному командному центру «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения была «намеренно построена под жилым домом» в Бейруте. Хагари добавил, что результаты атаки будут обнародованы позже.
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