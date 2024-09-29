«Хезболла» подтвердила гибель командиров Каука и Караки при авиаударах Израиля

Фото: iStock/Tomas Ragina
«Хезболла» подтвердила гибель двух своих командиров при авиаударах Израиля по южному Бейруту — члена центрального совета Набиля Каука и командующего южным фронтом движения Али Караки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ливанского движения. Отмечается, что первого руководителя не стало 27 сентября, второго — 28 сентября.
«Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейруте», — указано в сообщении.Дополнительно сообщается, что Набиль Каук погиб после израильского авиаудара по кварталу Шиях в южном пригороде Бейрута на следующий день, 28 сентября.
Читайте также:
Стало известно, кто раскрыл Израилю расположение лидера «Хезболлы»
Появились новые сведения об обстоятельствах смерти лидера «Хезболлы»
Глава Пентагона в ярости: Израиль сообщил США об ударе по Насрулле в последний момент
Данил Пономарев