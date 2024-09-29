Стало известно, кто раскрыл Израилю расположение лидера «Хезболлы»

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Израиль узнал от иранского шпиона о прибытии лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в южный Бейрут перед тем, как глава ливанского движения был убит. Об этом со ссылкой источник в органах безопасности Ливана пишет французская газета Parisien. Отмечается, что именно «крот» проинформировал Тель-Авив о местонахождении Насруллы.
«Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот», — заявляется в материале.Источник газеты также добавил, что массированные авиаудары Израиля, при которых погиб лидер «Хезболлы», — это самая крупная атака на страну со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
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