Иран заявил о жесткой позиции в отношении Израиля

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.
«Министр иностранных дел Ирана категорически опроверг заявления некоторых СМИ о готовности нашей страны смягчить напряженность с Тель-Авивом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления», — заявил Аракчи в интервью, передает РИА Новости.Ранее иранские СМИ интерпретировали слова президента Пезешкиана на встрече с журналистами в Нью-Йорке как призыв к снижению конфликта с Израилем. Однако президент четко дал понять, что Тегеран готов ответить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, но не стремится к дестабилизации региона.
Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.
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Елена Перлова