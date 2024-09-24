Иран заявил о жесткой позиции в отношении Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.