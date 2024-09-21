ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана

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Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. Об этом сообщает ЦАХАЛ. Отмечается, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.
«Приблизительно 180 целей и тысячи пусковых контейнеров были поражены», — говорится в сообщении.Ранее Politico писало, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Американские власти боятся, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке, в то время как официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование конфликта.
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