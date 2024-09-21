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ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана

ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 объектам на юге Ливана за сутки
21 сентября 2024, 19:43
Фото: iStock/frantic00

Фото: iStock/frantic00

Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. Об этом сообщает ЦАХАЛ. Отмечается, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.


«Приблизительно 180 целей и тысячи пусковых контейнеров были поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Politico писало, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Американские власти боятся, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке, в то время как официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование конфликта.

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13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, пытаясь скрыться от погони полиции
«112»: 13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, уходя от погони полиции
21 сентября 2024, 19:56

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане в ДТП погиб 13-летний сын крупного бизнесмена, когда на квадроцикле пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что школьник попытался скрыться от правоохранителей, когда его заметили на заправке у «железного коня» без госномеров.
По данным издания, подросток проигнорировал требования полиции, выжал газ и бросился наутек, однако на одном из перекрестков не смог удержать руль и вылетел в кювет. Ребенок погиб.

По информации канала, погибший школьник — сын местного крупного предпринимателя, который занимается строительством и недвижимостью.

Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Фото: прокуратура Татарстана

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«Расстрелять при детях»: в Литве призывают казнить за русские фильмы и музыку
Телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/diegograndi

Телеведущий общественного ТВ в Литве Альгис Раманаускас призвал расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят русские фильмы. Об этом сообщает Sputnik Литва. По его словам, вопрос лишь в том, делать ли это на глазах у детях или нет.
«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил Раманаускас.
После телеведущий еще раз добавил, что детей у таких родителей следует отбирать.

Издание отмечает, что столь дикое высказывание не осталось незамеченным, депутат сейма Мингадугас Пуйдокас написал заявление в полицию, а также потребовал спикера парламента и главу МИД дать оценку словам Раманаускаса.

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В Узбекистане приняли закон о «нежелательных иностранцах»
Парламент Узбекистана принял закон о реестре «нежелательных иностранцев»
21 сентября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Diy13

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон для создания реестра «нежелательных иностранцев». Об этом сообщает «Газета.uz». Отмечается, что поводом для такого решения стали участившиеся случаи публичных выступлений против суверенитета страны.
По данным издания, «нежелательными иностранцами» могут признать тех, кто выступает против интересов страны, разжигает вражду и дискредитирует историю Узбекистана.

Составление реестра «нежелательных иностранцев» поручили министерству иностранных дел, тем, кого в него включат, будут давать 10 дней на выезд, а после — принудительно выдворять из страны.

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США признали, что не смогут убрать российские СМИ из инфополя
NYT: США не устранят RT и «Россия сегодня» из информационного поля
21 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Pavel Byrkin

США не смогут устранить из информационного поля телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», несмотря на преследование со стороны американских властей при поддержке соцсетей. Об этом написала газета The New York Times.
Издание указало на то, что после решения корпорации Meta* и видеохостинга YouTube о блокировке на своих площадках всех страниц российских СМИ, включая RT и «Россия сегодня», они столкнутся лишь с временными проблемами, поскольку ранее они уже находили способы продолжать распространять информацию. Прежде всего это возможно за счёт того, что издания остаются в открытом доступе в других популярных сервисах, в том числе в соцсети X и мессенджере Telegram.

Также в материале газеты указано, что телеканал RT пользуется огромной популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, что позволит ему доносить информацию до аудитории.

Кроме того, местные американские СМИ продолжают публиковать материалы российских изданий, поэтому они в любом случае будут распространяться в США.

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Спецслужбы Венгрии раскрыли результаты расследования взрывов в Ливане
Компании Венгрии непричастны к взрыву пейджеров в Ливане
21 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/rarrarorro

Ни одна компания из Венгрии или специалисты непричастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает издание «Прайм», ссылаясь на Управление по защите конституции Венгрии.
Отмечается, что в стране провели расследование по факту взрыва устройств. Его результаты были преданы международным организациям и комиссии по нацбезопасности парламента Венгрии. В итоге выяснилось, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.

Ранее производитель пейджеров из Тайваня Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся пейджеры по лицензии были произведены будапештской фирмой BAC Consulting Kft. В правительстве же указали, что фирма действительно занимается подобными устройствами, но она не производит их, а лишь является посредником.

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Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень
21 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Экс-глава Гагаузской автономии, лидер движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах призвала власти не превращать страну в мишень. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в этот день политик была зарегистрирована Центризбиркомом в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые запланированы на 20 октября.

Влах призвала прекратить втягивать страну в чужие конфликты и превращать её в мишень. Народ устал жить в постоянной угрозе собственной безопасности. Для дальнейшего развития страны, победы над бедностью, воспитания детей и роста экономики необходим мир.

По конституции, Молдавия наделена нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, в Молдавии участились учения с военными из США, Великобритании, Румынии и Германии. Глава государства выступает за сближение с НАТО, поскольку это якобы позволит укрепить обороноспособность страны.

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Москалькова назвала террором санкции США против RT
21 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова высказалась о санкциях, введённых США в отношении телеканала RT. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Накануне американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена доказательства обвинений в отношении RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.

Москалькова, в свою очередь, заявила, что такие действия американских властей можно квалифицировать не иначе как террор и ущемление свободы СМИ, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят в Штатах.

Также она подчеркнула, что общественности не предоставили доказательства предъявленных обвинений. При этом произошло ужесточение правил работы российских журналистов в США. Некоторым из них даже пришлось покинуть страны из-за угроз безопасности.

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#сми
#страны
#сво
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Жители Курской области получат дополнительные выплаты от правительства
Правительство выделило дополнительные 10 тыс. рублей жителям Курской области
21 сентября 2024, 17:06

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России распорядилось выплатить ещё по 10 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства после вторжения ВСУ. Соответствующее распоряжение представлено на сайте кабмина.
Отмечается, что речь в документе идёт о выплатах в размере 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, позволят жителям покрыть срочные расходы.

С учётом ранее выделенных из бюджета средств на помощь курянам, общий объём единовременной материальной поддержки жителей пострадавшего региона составит более 1,5 миллиардов рублей.

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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении
Путин подчеркнул важность развития дружественных отношений России и Армении
21 сентября 2024, 16:11

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишутин направили поздравительные послания главе правительства Армении Николу Пашиняну в честь Дня независимости республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
В своём письме Путин подчеркнул важность развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.

Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.

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